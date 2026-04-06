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郵局萌系小泡芙禮盒爆紅！詐騙趁熱上線　中華郵政急示警

▲▼ 中華郵政與義美合作，推出郵政130週年聯名小泡芙禮盒。（圖／中華郵政提供）

▲ 中華郵政攜手義美推出聯名小泡芙禮盒爆紅。（示意圖／中華郵政提供）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政日前攜手國民品牌義美，推出「郵局×義美小泡芙聯名經典禮盒」，內附波波鴿郵筒印章公仔，限量一萬盒10分鐘搶光，更引爆網路討論熱潮，也遭詐騙集團盯上，近來以低價誘導詐騙，中華郵政急示警，提醒消費者勿受騙。

歡慶130週年，中華郵政攜手陪伴台灣人成長的國民品牌「義美食品」，推出「郵局×義美小泡芙聯名經典禮盒」，3月20日郵政節當日上午10時於「i郵購」平台獨家開賣，開賣前社群媒體即掀起一波討論話題與期待，開賣後限量1萬盒約10分鐘即全數完售。

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隨著消費者陸續於社群媒體開箱，盲盒波波鴿公仔的萌樣與質感更掀起第二波討論熱潮，也引起疑似不良社群賣家以盜圖及低價之手法，誘導消費者進行私下交易。

中華郵政表示，近來一發現社群媒體上有疑似賣家之詐騙意圖貼文後，即於i郵購首頁、Facebook及Threads等社群媒體發布公告，提醒消費者務必留意社群可疑賣家之交易行為及詐騙特徵，避免受騙。

中華郵政公司表示，未來將持續與知名品牌跨界合作，透過郵政吉祥物波波鴿家族的Q萌形象，推出更多兼具「創意」及「療癒」的聯名商品，為雙方品牌注入新活力。

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