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限今天！全家咖啡「買6送6」　7-11連3天寄杯「買10送10」

▲▼全家便利商店推出「普發三重奏」優惠。（圖／業者提供）

▲全家限時一天咖啡「買6送6」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

連假最後一天，超商持續推出優惠滿足小確幸，全家限時今（6）日推出中杯、大杯指定單品咖啡「買6送6」，還可選擇「6杯咖啡＋6杯哈根達斯」組合價。7-ELEVEN則在4月7日推出「一起品茶趣」，其中現萃茶「買10送10」。

★全家

全家今（6日）推出「Let’s Café好咖日」，APP隨買跨店取在上午10點起，祭出中杯、大杯單品美式或拿鐵，同品項「買6送6」，兌換期限至10月31日。另有大杯單品拿鐵6杯搭配哈根達斯迷你杯指定口味6杯組合價660元，限量1萬組，兌換期限至5月31日。

甜點與點心也同步推出優惠，mini more指定商品同品項「買2送1」，包括法式千層蛋糕52元、可可脆皮泡芙45元、可可生甜甜圈49元；另有大納言紅豆、經典蜂蜜、醇濃黑巧等口味極鬆餅單價35元，以及極濃抹茶口味39元，推出指定品項「買6送3」優惠。

此外，全家也預告4月15日將推出全新「巴西黃水晶」單品咖啡，主打瓜地馬拉安提瓜產區風味，帶有莓果焦糖香與巧克力尾韻，為後續咖啡新品布局提前暖身。

▼全家限時一天咖啡「買6送6」。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●全家4月6日「Let’s Café好咖日」（上午10:00-23:59開賣）

・Let’s Café中杯／大杯單品美式、拿鐵，同品項「買6送6」，兌換期限至10月31日。

・Let’s Café大杯單品拿鐵6杯＋哈根達斯迷你杯指定口味6杯，組合價660元（原價110元／杯、129元／杯），限量1萬組，兌換期限至5月31日。

・mini more指定商品同品項「買2送1」，包括法式千層蛋糕52元、可可脆皮泡芙45元、可可生甜甜圈49元，各限量2000組。

・極鬆餅指定品項「買6送3」，包括大納言紅豆、經典蜂蜜、醇濃黑巧口味35元，極濃抹茶口味39元，各限量3000組。

★7-ELEVEN

7-ELEVEN 透過OPENPOINT「行動隨時取」推出每月7號會員日活動，4月7日至4月9日祭出「一起品茶趣」優惠，主打CITY PEARL與CITY TEA多款人氣飲品組合價，包含粉粿蕎麥茶、珍珠飲品與水果茶等系列，多款飲品推出「6杯300元」或「6杯240元」等優惠，其中現萃茶更祭出「買10送10」組合，成為本波最吸睛亮點。

●7-ELEVEN 在 OPENPOINT行動隨時取「一起品茶趣」優惠（4月7日～4月9日）：

・CITY PEARL冰黑糖粉粿蕎麥茶，6杯300元，限量3萬組。

・CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾，6杯300元，限量3萬組。

・CITY PEARL珍珠奶茶、黑糖珍珠撞奶，任6杯240元，限量3萬組。

・CITY TEA香鑽水果茶、一顆檸檬青茶、一顆檸檬紅茶，任6杯250元，限量3萬組。

・CITY TEA琥珀小葉奶茶、梔子花奶青，任6杯240元，限量3萬組。

・CITY TEA琥珀小葉紅茶、梔子花青茶，任選「買10送10」450元，限量3萬組。

▼7-ELEVEN茶飲優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

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