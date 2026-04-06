分析／國民黨團杯葛慣性「虎頭蛇尾」　淪自攬炸彈傷信用

▲國民黨團擬最快4月10日提案把115總預算案付委審查。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立法院黨團召開內部會議，擬最快4月10日將115年度中央政府總預算付委審查。立法委員本質就是審預算，雖是行政院違法未編足預算在先，但多少人了解政府如何執行預算？國民黨「把炸彈攬在身上」，似乎沒想到時間拖越久，對自己越不利，如今放行，難怪乎被質疑是為了選舉，也讓人覺得整個決策未深思熟慮。究竟200多天的杯葛是否虎頭蛇尾，就看藍營要怎麼給說法。

審查114年度中央政府總預算時，在野黨質疑賴政府不守法、亂花宣傳費、國防支出缺乏透明度等，結果輕易被執政黨打成惡意杯葛、阻礙國家發展與防衛能力的提升，進而催生出「大罷免」。當國民黨好不容易撐過危機，又遇到行政院未編足軍人加薪、警消所得代率提高預算，在野透過復議案把115年度中央政府總預算退回程序委員會，一卡就是200多天。

替軍警消爭取更好的權益沒有錯，但當執政黨訴諸的是「全民」時，只有更多人覺得自身的權益被剝奪，例如行政院統計，每月就約有98.2萬人常態使用TPASS。更何況，多少人能區分新興計畫？多少人知道依預算法，行政機關可沿用前一年度的預算額度來維持基本運作？時間久了，在執政黨攻勢下，人民只知道「在野不審預算」。

沒把戰場釘在行政院違法上，反倒沒想好退路，搞得變成立委放棄監督權，惹來卡預算質疑，宛如「把炸彈攬在身上」，無怪乎不少藍委憂心影響2026年地方選舉。

這屆國民黨立委的確年輕化，很多議題敢衝，也有想法，但國民黨老問題沒有消失。國民黨常常一開始氣勢很強，方向也有其道理，卻在推進過程中出現猶豫、修正，甚至自我收斂，最後讓原本可以形成主軸的議題，變成外界眼中的反覆與模糊。隨著國民黨團有意4月10日讓總預算案付委，要用什麼方式替200多天的杯葛解套，考驗藍委們智慧。

有資深藍營幕僚就直言，國民黨這段時間的操作確實「虎頭蛇尾」，從這次總預算與軍購的討論也是一樣情況。一方面強調監督、要求合理編列；另一方面又顧慮選舉攻防，開始往付委降溫、或調整金額，這樣的策略擺盪，短期看似避險，長期其實是在消耗自己的信用。