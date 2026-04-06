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分析／蘇巧慧空戰奪先機　用皮克敏、水獺媽媽打入年輕族群

▲▼民進黨新北市長參選人蘇巧慧中和掃市場。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲蘇巧慧中和掃市場。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者詹詠淇／台北報導

新北市長選戰煙硝味漸濃，農曆年後多份民調顯示，民進黨參選人蘇巧慧與國民黨李四川的差距在誤差範圍內。蘇巧慧憑藉「溫暖、創新、會做事」主軸，在基層展現極強的抓地力，跑攤時又唱又跳，與民眾擁抱毫無距離感；空戰部分，蘇靈活用手遊皮克敏與Podcast節目《水獺媽媽巧巧話》等，打入年輕族群。

農曆年後多份民調顯示民進黨新北市長參選人蘇巧慧與國民黨新北市長參選人李四川差距在誤差範圍內。近蘇人士指出，蘇巧慧以「溫暖、創新、會做事」為競選主軸，用新方法解決老問題，團隊不僅經驗豐富，也相對年輕有創意。

在陸戰方面，蘇巧慧在擔任民進黨新北市黨部主委時，已在整個新北跑透透，去年11月底被黨徵召提名後至今，也帶著小雞們衝衝衝，開啟第二輪的市場掃街拜票增加曝光度，展現一定力道的組織力、行動力與抓地力，且貼近基層，風格充滿活力、親和力，與民眾互動起來毫無距離感，跑攤時又唱又跳，婆婆媽媽看到她更是直接抱起來，跟李四川年紀形象作出鮮明對比。

空戰部分，蘇巧慧透過長期經營Podcast《水獺媽媽巧巧話》與近期爆紅的任天堂旗下的AR走路手遊《皮克敏》（Pikmin Bloom），再加上在社群平台Threads上海巡，靈活運用社群網路，貼近年輕家庭與年輕人。

▲▼民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧瘋皮克敏，還被皮友送了很多明信片。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲▼民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧瘋皮克敏，還被皮友送了很多明信片。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

▲蘇巧慧瘋皮克敏，很多皮友都會明信片給她。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

政策攻防上，從六大福利政見到近期的地方建設、鄰長補貼等接地氣主張，有節奏的做鋪陳，並製作成圖卡，提供給新北市議員、議員參選人運用，成為彼此共同政見，讓民進黨新北隊緊密結合。就有綠營小雞透露，蘇巧慧只要出現在他的短影音中，整體流量就會衝高，代表選情逐漸加溫、母雞自帶人氣、備受關注。

在蘇巧慧目前與李四川的民調差距正不斷縮小情況下，地方人士認為，若蘇巧慧繼續照自己的步調穩紮穩打向前進，拿下新北不是沒機會。不過，後續仍得視藍白陣營整合情況與李四川團隊的整建。

然而，若民進黨提名立委沈伯洋選台北市長，恐產生負面外溢效應，就有小雞苦笑表示，從傳出第二人選是沈伯洋後，大家私下都在互探，「真的是撲馬嗎？」因為確實會衝擊到蘇巧慧以及新北市議員的選情。

該人士指出，當年林佳龍從想選台北到屈服選新北，已經把新北這局玩爛了，而陳時中選台北又叫好不叫座，疫情、疫苗等被藍營汙名化、往死裡打，且團隊內部接二連三出包，一被徵召就往低谷走，再加上桃園換將風波，北北基桃直接「規組害了了」。

上述人士不諱言，六都選戰台北市長候選人是誰，絕對是焦點，而沈伯洋仇恨值太高了，只要他說了什麼話、發生什麼事，蘇巧慧一定會被連帶衝擊。不用過去一年，藍營只要把沈伯洋在大罷免期間說的話挖出來，馬上勾起選民回憶。

以過去經驗分析，新北市長選戰光中永和、大新店區，基本差距就近10萬票了，通常只能靠板橋、土城或三蘆區等把差距彌平，而選舉本身就是回歸藍綠基本盤、拚中間選民，才有勝選的可能，仇恨值過高就是提前放棄，民進黨在新北的基本盤已經不大了，又召喚出更多藍營的盤，讓該人士直呼，「你是瘋了嗎？」還要議員要怎麼選？至少吳怡農沒有大罷免的仇恨值，若台北市人選提名產生「仇恨值外溢」，恐將成為影響新北勝負的最大外部變數。

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