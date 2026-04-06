收假日國5車潮為平日7倍　13處易塞路段一次看

▲國道車潮。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者周湘芸／台北報導

今天是清明連續假期收假日，高速公路局預估，國道5號北向路段上午9時起將出現車潮，一路塞到晚間10時，行車時間為平日7倍，另有國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口等13處易塞路段。

高公局預估，今天國道1號北向車潮下午2時起湧現，晚間8、9時紓解，其中，西螺-埔鹽系統行車時間為平日3倍，南屯-后里、苗栗-湖口為平日4倍。國道3號北向預計下午3、4時起出現車潮，晚間8、9時紓解，竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山行車時間為平日3倍，關西-大溪為平日4倍。

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另外，高公局指出，國5北向宜蘭-坪林路段預計上午9時起塞到晚間10時，行車時間為平日7倍。國道4號西向潭子系統-豐勢下午1時至4時較為壅塞，行車時間為平日3倍。國6西向東草屯-霧峰系統、國10西向仁武-左營端下午2時至6時有車多情形，行車時間同樣為平日3倍。

高公局表示，今天中午12時至晚間9時將封閉國道1號埔鹽系統、虎尾及國道3號西濱北向入口。國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口下午1時至6時將實施高乘載管制。針對易壅塞路段共增開37處及延長17處路段路肩。

▲清明節連假國道交通疏導措施。（圖／高公局提供）