　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

觀察／蔡英文「爬山政治學」開課　為賴分憂不搶C位的輔選太陽

▲▼蔡英文邀請林國漳、何心純爬山。（圖／林國漳、何心純臉書）

▲蔡英文邀請何欣純爬山。（圖／何欣純臉書）

記者陶本和／台北報導

總統賴清德上任將近2年，一來面對國內朝小野大紛亂的政治局勢，二來面對中國不斷強加力道的文攻武嚇，甚至還得因應美國重擊全球的關稅談判。在此同時，前總統蔡英文倒是過起閒雲野鶴的退休生活，不僅在社群平台高頻率的「海巡」，還到處邀約民進黨縣市長參選人爬山，意外掀起「爬山政治學」的熱潮，她既不觸及議題攻防，也不搶盡現任總統的C位，而是以近乎平凡且日常的方式，為執政黨分攤輔選壓力，扮演一顆不喧賓奪主、不過於炙熱，也不求行星圍繞的另一顆太陽。

傳統的選戰，多半在高度對立、社會極度撕裂的氛圍下進行。回顧台灣過去2年，歷經立法院朝野陷入僵局，又碰上史上第一次的「全台大罷免」，台灣社會除了撕裂，剩下的還是撕裂。不過，在如此尖銳的氛圍下，蔡英文似乎走出一條截然不同的輔選風格，不靠仇恨動員、不灑狗血的激情，而是極為日常的「爬山」。

▼前總統蔡英文邀請前行政院長蘇貞昌夫婦一起爬山。（圖／蔡英文臉書）

▲▼前總統蔡英文邀請蘇貞昌、陳品安、童子瑋等人爬山。（圖／蔡英文臉書）

蔡英文、蘇貞昌去年已相揪爬山　釋蔡蘇聯手訊號

事實上，蔡英文的「爬山政治學」，早在去年（2025年）3月份就已試過水溫。當時她跟前行政院長蘇貞昌夫婦相約爬山，畫面看似談笑風生，對外也都笑稱是「早約好的爬山行」，但看在黨內人眼裡，此舉是非凡的政治動作。

回顧2025年初的黨內氛圍，民進黨新北市長參選人還未定，當時的人選有二，一是時任民進黨秘書長林右昌，另一位則是民進黨立委，也是蘇貞昌的女兒蘇巧慧。黨內一度盛傳，層峰原屬意林右昌參戰，且林右昌並未擔任2026先期戰略小組成員，加上他積極在新北拜廟、跑基層。

一位黨內人士說，在當時的這個氛圍下，蔡英文、蘇貞昌選在這個時間點相約爬山，「蔡蘇體制」再次同框，表面看上去是談笑風生，但釋出的卻是「英蘇」的聯手強烈訊號。

不過，正如蘇貞昌所言「人生的劇本不能偷看」，民進黨陣營沒有想到的是，大罷免最終落到32比0的窘境，身為黨秘書長的林右昌引咎辭職，他的政治能量重挫，外界原本以為會有的一場內戰，最後定於蘇巧慧一尊，也讓「英蘇聯」的氛圍沒有再被凸顯。

這應該算是蔡英文「爬山政治學」的初試啼聲，只是其影響力還沒被注意到，就已經被當時喧鬧的大罷免激情給淹沒了。不過，在民進黨縣市長參選人陸續就位之後，「蔡教授」的「爬山政治學」再度開課。

▼前總統蔡英文邀請童子瑋、林右昌等人一起爬山。（圖／蔡英文臉書）

▲▼前總統蔡英文邀請蘇貞昌、陳品安、童子瑋等人爬山。（圖／蔡英文臉書）

蔡英文揪童子瑋爬山＆視訊宋楚瑜　釋強烈政治訊號

蔡英文在今年2月時，前往苗栗的苗栗的頭屋、獅潭、大湖、三義，以及台中東勢，二訪她任內所推動「浪漫台三線」的「樟之細路」。她在文中特別標註苗栗議員陳品安，感謝她陪同一起爬山。

黨內人士說，蔡英文的這篇貼文提到陳品安時，頭銜寫的是「年輕議員」，還不是「民進黨苗栗縣長參選人」。他表示，這是一篇什麼都沒說，沒有喊話、沒有拉票、沒有政治語言，但其實什麼都說了的一篇貼文，充滿了再自然不過的政治動作。

爬山爬上癮的蔡英文，3月份約了前基隆市長林右昌、基隆市長參選人童子瑋，一起走訪基隆的球子山跟獅球嶺步道；隔天又到宜蘭縣冬山鄉仁山步道，跟民進黨宜蘭縣長參選人林國漳一起爬山。

值得注意的是，蔡英文、林右昌陪同童子瑋爬山，已經是極為明顯的政治抬轎外，還在行程間跟親民黨主席宋楚瑜視訊。黨內人士表示，不要忘記親民黨前立委劉文雄的根據地就在基隆，也不要忘記，現任的基隆市長謝國樑，2004年當選基隆立委時，就是親民黨籍。

黨內人士表示，蔡英文跟宋楚瑜視訊，雖然對話內容都是敘舊、閒話家常，感謝以往在政治工作上的合作，但在基隆所釋出的「綠橘合」政治訊號很強烈，謝國樑跟親民黨的支持者，也別忘了這位親民黨的靈魂人物。

▼蔡英文與童子瑋爬山行程間，與親民黨主席宋楚瑜視訊。（圖／童子瑋辦公室）

▲▼蔡英文與童子瑋爬山行程間，與親民黨主席宋楚瑜視訊。（圖／童子瑋辦公室）

線上線下整合　爬山「誰最喘」話題在網路社群擴散

此外，退休解放束縛的蔡英文，在網路社群上的尺度也越來越開放，她除了熱衷於「海巡」，在走訪基隆的期間，還吐槽童子瑋年紀輕輕，才39歲體力差，引起網路熱烈討論，成功擴散話題。政論節目主持人李正皓還特別為了這件事，發起一場「誰最喘登高大賽」，找來民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘、童子瑋、民進黨立委王義川登高比賽。

至於蔡英文跟林國漳、冬山鄉長林峻輔爬山期間，她遇到熱情打招呼或合照的鄉親，不忘介紹身邊的林國漳是夏衣屆的縣長參選人，希望多多支持；而在網路上的討論擴散上，蔡英文還透過社群平台說，57歲的林國漳體力明顯比童子瑋好，「至少不會喘」。

到了3月下旬，蔡英文爬山輔選列車繼續發車，這次她南下台中清水鰲峰山，邀請台中市長參選人何欣純、民進黨立委蔡其昌一起爬山。這次他們討論的不是「喘不喘」的問題，何心純在網路上掀起新的討論，是「蔡英文的頭髮怎麼都吹不亂？一撥就整齊，好奇蔡英文怎麼護髮的」這也引來蔡英文留言稱，自己過去在選舉時，頭髮被亂吹也是很有經驗，意外又掀起網友留言各種蔡英文亂髮的照片樓。

▼蔡英文邀請林國漳爬山。（圖／林國漳臉書）

▲▼蔡英文邀請林國漳、何心純爬山。（圖／林國漳、何心純臉書）

黨內人士說，蔡英文開課的「爬山政治學」，其實從「傳統陸戰」角度來看，是極度低效益的，因為耗時長、耗廢體能，但能夠觸及的民眾也不多，相較於掃市場、掃街拜票，往人群密集的地方跑，確實效益上有差；不過，蔡英文成功把殺伐血腥的政治場域，轉移到大自然與日常生活，讓政治變得和藹親近，重點是讓民眾共感，而且達到破圈、突破同溫層的效果。

黨內人士認為，更重要的是，蔡英文的輔選列車顯然是不分派系的，童子瑋的表叔正是賴清德，林國漳背後也是現任工程會主委陳金德系統人馬，被視為賴清德在宜蘭佈局的重要人物；他說，蔡英文既不觸及議題攻防，也不搶盡現任總統的C位，而是以近乎平凡且日常的方式，以低調、柔軟與訴諸平凡且無害的氛圍，為執政黨、為賴清德分攤輔選的壓力，扮演一顆不喧賓奪主、不過於炙熱，也不求行星圍繞的另一顆太陽。

▼前總統蔡英文邀請陳品安爬山，也在地方走訪。（圖／蔡英文臉書）

▲▼前總統蔡英文邀請蘇貞昌、陳品安、童子瑋等人爬山。（圖／蔡英文臉書）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
SJ演唱會欄杆坍塌3粉絲墜地　厲旭醫院守整晚
伊朗軍方高層又遭斬！情報首長「做不到1年」慘死
不尋常！北京「大規模管制空域40天」　專家剖析背後盤算
以為比賽結束糗進場　勝騎士直呼：好尷尬
成人展南下！TAE博覽會「百位AV女優助陣」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

鄭習會在即　傅崐萁讚「兩岸轉捩點」：國民黨選擇對人民最有利道路

回應昔日性騷爭議！陳柏惟：當時道歉非承認指控　而是公眾人物責任

柯文哲掃光小菜挨批沒家教　蔡壁如認：他真的比較不周到

學者：和陸、友美不是二選一　該給鄭麗文兼容共榮「和平論」機會

鄭麗文明率團訪中　國民黨：這一次讓我們為了和平站出來

國安官員拋2觀察、3指標　檢視「鄭習會」大陸企圖與真心

鄭麗文明赴中　國安局最新報告示警：這是「促融促統」的兩手策略

生存遊戲玩家也用TAK！ 　設立指揮所建立共同作戰圖像

鄭麗文明訪中！綠委酸：可請益習近平　中國獨裁如何讓青年只剩躺平

不只共機！國安局列中共對台複合式威脅　疑藉科研船偵測重要海域

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

林哲瑄借用范國宸球棒安打完美謝幕　明引退儀式淚崩有備案

鄭習會在即　傅崐萁讚「兩岸轉捩點」：國民黨選擇對人民最有利道路

回應昔日性騷爭議！陳柏惟：當時道歉非承認指控　而是公眾人物責任

柯文哲掃光小菜挨批沒家教　蔡壁如認：他真的比較不周到

學者：和陸、友美不是二選一　該給鄭麗文兼容共榮「和平論」機會

鄭麗文明率團訪中　國民黨：這一次讓我們為了和平站出來

國安官員拋2觀察、3指標　檢視「鄭習會」大陸企圖與真心

鄭麗文明赴中　國安局最新報告示警：這是「促融促統」的兩手策略

生存遊戲玩家也用TAK！ 　設立指揮所建立共同作戰圖像

鄭麗文明訪中！綠委酸：可請益習近平　中國獨裁如何讓青年只剩躺平

不只共機！國安局列中共對台複合式威脅　疑藉科研船偵測重要海域

雙棲應援太操！樂天女孩熊霓「阿基里斯腱撕裂」　醫警告：再跳恐斷掉

垃圾回收只開5小時！住戶「丟不了垃圾」　北市試辦延長時間

快訊／板橋素食店廚房爐子起火　老闆兒子滅火雙手遭燙傷送醫

國1嘉義段紫爆「時速僅18公里」　國道下午3事故影響車流

今永昇太5局好投無緣首勝　小熊牛棚砸鍋遭守護者逆轉

大都會鬆口氣！索托右小腿僅輕微拉傷　是否進IL待觀察

42歲王勝偉升一軍連續19年註冊！陳江和突拿球衣索簽名「愛你喔」

2026「痘痘粉刺精華」推薦10款　平價口碑清單＋挑選技巧一次看

參與營救美飛官！以色列傳派出「2支精銳部隊」　深入敵後滲透

伊朗戰爭效應！台電宣布短期調度麥寮電廠　全年煤用量不超過去年

【最可愛的巧遇】巧遇台灣長鬃山羊！定格嚼草表情超呆萌XD

政治熱門新聞

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

幕後／現役國軍20人不敵4名生存遊戲玩家　夜戰個裝嚴重落後民間

民眾黨內鬥升級！李貞秀罵高虹安罪人、罪無可赦　對話截圖曝光

鄭習會前夕　WSJ：中國罕見劃設大範圍、無限高飛航限制區達40天

媒體人：藍營彰化無預警跳過謝衣鳯　鄭麗文恐是2026選戰最大破口

為何兩蔣遲不下葬？　陳水扁：姓章改姓蔣的蔣孝嚴反對

蔣萬安最新民調高達69.1%　醫療、環保、運動風氣滿意度全破7成

鄭麗文4/7訪陸行程曝　傳鄭習會10日登場

柯文哲掃光小菜挨批沒家教　蔡壁如認：他真的比較不周到

分析／蘇巧慧空戰奪先機　用皮克敏、水獺媽媽打入年輕族群

律師大讚魏平政鐵面無私　藍營徵召選彰化「能給地方帶來新氣象」

前綠委挺沈伯洋選北市　「明明站歷史勝利一邊！卻瀰漫失敗主義」

鄭麗文明訪中　學者：「和平牌」發酵就有機會反轉2028戰場

觀察／蔡英文「爬山政治學」開課　為賴分憂不搶C位的輔選太陽

更多熱門

相關新聞

質疑綠為選舉才重啟核電　廖偉翔：龔明鑫說法證明反核根本性錯誤

質疑綠為選舉才重啟核電　廖偉翔：龔明鑫說法證明反核根本性錯誤

總統賴清德日前宣布重啟核二、核三程序，國民黨立委廖偉翔、羅廷瑋今（5日）皆質疑是選舉考量。廖偉翔批評，民進黨刻意模糊政策方向，嚴重侵蝕政策的透明度與政府的公信力；羅廷瑋更直言，中部人因為民進黨錯誤能源政策，已經被屠毒十年，多少人罹患了肺腺癌？另對於經濟部龔明鑫指出，若核電重啟，核電可優先取代燃煤發電，廖偉翔說，這樣的說法恰恰證明，過去一味反核的政策方向存在根本性錯誤，政策邏輯前後矛盾，顯示決策缺乏長遠規劃。

前綠委挺沈伯洋選北市　「明明站歷史勝利一邊！卻瀰漫失敗主義」

前綠委挺沈伯洋選北市　「明明站歷史勝利一邊！卻瀰漫失敗主義」

賴清德：勇敢台灣人面對威權、境外極權勢力　始終沒有屈服

賴清德：勇敢台灣人面對威權、境外極權勢力　始終沒有屈服

陳柏惟加入民進黨選2026？卓冠廷：黨有2年條款　僅1方式不受限

陳柏惟加入民進黨選2026？卓冠廷：黨有2年條款　僅1方式不受限

陳柏惟、沈伯洋爭參選台北市長？楊智伃開酸

陳柏惟、沈伯洋爭參選台北市長？楊智伃開酸

關鍵字：

蔡英文2026大選2026九合一選舉林國漳陳品安何欣純民進黨賴清德

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

高雄毒春捲12名患者檢出沙門氏菌　市府重罰144萬

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面