觀察／蔡英文「爬山政治學」開課　為賴分憂不搶C位的輔選太陽

▲蔡英文邀請何欣純爬山。（圖／何欣純臉書）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德上任將近2年，一來面對國內朝小野大紛亂的政治局勢，二來面對中國不斷強加力道的文攻武嚇，甚至還得因應美國重擊全球的關稅談判。在此同時，前總統蔡英文倒是過起閒雲野鶴的退休生活，不僅在社群平台高頻率的「海巡」，還到處邀約民進黨縣市長參選人爬山，意外掀起「爬山政治學」的熱潮，她既不觸及議題攻防，也不搶盡現任總統的C位，而是以近乎平凡且日常的方式，為執政黨分攤輔選壓力，扮演一顆不喧賓奪主、不過於炙熱，也不求行星圍繞的另一顆太陽。

傳統的選戰，多半在高度對立、社會極度撕裂的氛圍下進行。回顧台灣過去2年，歷經立法院朝野陷入僵局，又碰上史上第一次的「全台大罷免」，台灣社會除了撕裂，剩下的還是撕裂。不過，在如此尖銳的氛圍下，蔡英文似乎走出一條截然不同的輔選風格，不靠仇恨動員、不灑狗血的激情，而是極為日常的「爬山」。

▼前總統蔡英文邀請前行政院長蘇貞昌夫婦一起爬山。（圖／蔡英文臉書）



蔡英文、蘇貞昌去年已相揪爬山 釋蔡蘇聯手訊號

事實上，蔡英文的「爬山政治學」，早在去年（2025年）3月份就已試過水溫。當時她跟前行政院長蘇貞昌夫婦相約爬山，畫面看似談笑風生，對外也都笑稱是「早約好的爬山行」，但看在黨內人眼裡，此舉是非凡的政治動作。

回顧2025年初的黨內氛圍，民進黨新北市長參選人還未定，當時的人選有二，一是時任民進黨秘書長林右昌，另一位則是民進黨立委，也是蘇貞昌的女兒蘇巧慧。黨內一度盛傳，層峰原屬意林右昌參戰，且林右昌並未擔任2026先期戰略小組成員，加上他積極在新北拜廟、跑基層。

一位黨內人士說，在當時的這個氛圍下，蔡英文、蘇貞昌選在這個時間點相約爬山，「蔡蘇體制」再次同框，表面看上去是談笑風生，但釋出的卻是「英蘇」的聯手強烈訊號。

不過，正如蘇貞昌所言「人生的劇本不能偷看」，民進黨陣營沒有想到的是，大罷免最終落到32比0的窘境，身為黨秘書長的林右昌引咎辭職，他的政治能量重挫，外界原本以為會有的一場內戰，最後定於蘇巧慧一尊，也讓「英蘇聯」的氛圍沒有再被凸顯。

這應該算是蔡英文「爬山政治學」的初試啼聲，只是其影響力還沒被注意到，就已經被當時喧鬧的大罷免激情給淹沒了。不過，在民進黨縣市長參選人陸續就位之後，「蔡教授」的「爬山政治學」再度開課。

▼前總統蔡英文邀請童子瑋、林右昌等人一起爬山。（圖／蔡英文臉書）



蔡英文揪童子瑋爬山＆視訊宋楚瑜 釋強烈政治訊號

蔡英文在今年2月時，前往苗栗的苗栗的頭屋、獅潭、大湖、三義，以及台中東勢，二訪她任內所推動「浪漫台三線」的「樟之細路」。她在文中特別標註苗栗議員陳品安，感謝她陪同一起爬山。

黨內人士說，蔡英文的這篇貼文提到陳品安時，頭銜寫的是「年輕議員」，還不是「民進黨苗栗縣長參選人」。他表示，這是一篇什麼都沒說，沒有喊話、沒有拉票、沒有政治語言，但其實什麼都說了的一篇貼文，充滿了再自然不過的政治動作。

爬山爬上癮的蔡英文，3月份約了前基隆市長林右昌、基隆市長參選人童子瑋，一起走訪基隆的球子山跟獅球嶺步道；隔天又到宜蘭縣冬山鄉仁山步道，跟民進黨宜蘭縣長參選人林國漳一起爬山。

值得注意的是，蔡英文、林右昌陪同童子瑋爬山，已經是極為明顯的政治抬轎外，還在行程間跟親民黨主席宋楚瑜視訊。黨內人士表示，不要忘記親民黨前立委劉文雄的根據地就在基隆，也不要忘記，現任的基隆市長謝國樑，2004年當選基隆立委時，就是親民黨籍。

黨內人士表示，蔡英文跟宋楚瑜視訊，雖然對話內容都是敘舊、閒話家常，感謝以往在政治工作上的合作，但在基隆所釋出的「綠橘合」政治訊號很強烈，謝國樑跟親民黨的支持者，也別忘了這位親民黨的靈魂人物。

▼蔡英文與童子瑋爬山行程間，與親民黨主席宋楚瑜視訊。（圖／童子瑋辦公室）



線上線下整合 爬山「誰最喘」話題在網路社群擴散

此外，退休解放束縛的蔡英文，在網路社群上的尺度也越來越開放，她除了熱衷於「海巡」，在走訪基隆的期間，還吐槽童子瑋年紀輕輕，才39歲體力差，引起網路熱烈討論，成功擴散話題。政論節目主持人李正皓還特別為了這件事，發起一場「誰最喘登高大賽」，找來民進黨嘉義縣長參選人蔡易餘、童子瑋、民進黨立委王義川登高比賽。

至於蔡英文跟林國漳、冬山鄉長林峻輔爬山期間，她遇到熱情打招呼或合照的鄉親，不忘介紹身邊的林國漳是夏衣屆的縣長參選人，希望多多支持；而在網路上的討論擴散上，蔡英文還透過社群平台說，57歲的林國漳體力明顯比童子瑋好，「至少不會喘」。

到了3月下旬，蔡英文爬山輔選列車繼續發車，這次她南下台中清水鰲峰山，邀請台中市長參選人何欣純、民進黨立委蔡其昌一起爬山。這次他們討論的不是「喘不喘」的問題，何心純在網路上掀起新的討論，是「蔡英文的頭髮怎麼都吹不亂？一撥就整齊，好奇蔡英文怎麼護髮的」這也引來蔡英文留言稱，自己過去在選舉時，頭髮被亂吹也是很有經驗，意外又掀起網友留言各種蔡英文亂髮的照片樓。

▼蔡英文邀請林國漳爬山。（圖／林國漳臉書）



黨內人士說，蔡英文開課的「爬山政治學」，其實從「傳統陸戰」角度來看，是極度低效益的，因為耗時長、耗廢體能，但能夠觸及的民眾也不多，相較於掃市場、掃街拜票，往人群密集的地方跑，確實效益上有差；不過，蔡英文成功把殺伐血腥的政治場域，轉移到大自然與日常生活，讓政治變得和藹親近，重點是讓民眾共感，而且達到破圈、突破同溫層的效果。

黨內人士認為，更重要的是，蔡英文的輔選列車顯然是不分派系的，童子瑋的表叔正是賴清德，林國漳背後也是現任工程會主委陳金德系統人馬，被視為賴清德在宜蘭佈局的重要人物；他說，蔡英文既不觸及議題攻防，也不搶盡現任總統的C位，而是以近乎平凡且日常的方式，以低調、柔軟與訴諸平凡且無害的氛圍，為執政黨、為賴清德分攤輔選的壓力，扮演一顆不喧賓奪主、不過於炙熱，也不求行星圍繞的另一顆太陽。

▼前總統蔡英文邀請陳品安爬山，也在地方走訪。（圖／蔡英文臉書）

