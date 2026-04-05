又這家！墾丁「辣妹調酒攤」4杯變12杯　遊客付2500元怒：有夠盤

▲墾丁大街一間調酒攤再引發消費爭議，遊客因「湊一盤」付了2500元。圖為該攤位先前發生高額刷卡爭議，因連續違規被攤商協會記點處分。（圖／屏東縣政府）



記者董美琪／綜合報導

清明連假期間，墾丁大街湧入大量人潮，屏東縣府舉辦的「2026台灣祭」三天活動估計吸引百萬人次，也帶動周邊商機。然而，連假期間又傳出消費爭議，一間調酒攤再度成為焦點。

網友在社群平台抱怨，原本點4杯shot，攤商詢問「要不要湊一盤？」後，一盤含12杯，結帳金額高達2500元，引發遊客不滿並批評「墾丁大街有夠盤」。值得注意的是，該攤位先前也曾發生消費糾紛，曾有遊客刷卡金額高達1萬4千元。

墾丁大街市集攤商文化協會執行長曾春惠表示，接獲投訴後，會同縣府城鄉發展處、消保官及警方實地查訪，確認該攤位雖有標示價格，但與消費者溝通不夠明確，導致認知差異。依照自治條例，該攤商連續兩次發生消費爭議，已被記點處分，累計三次將取消擺攤資格。

曾春惠指出，這次爭議主要源於消費者未清楚了解「一盤含多少杯」與單價問題，因此已要求攤位老闆加強員工教育訓練，確保購買前讓顧客明確知悉價格與數量，以避免再度發生誤會。

城鄉處提醒，墾丁大街攤位平日約有200多攤，假日連假臨時攤商約100攤，購買商品前務必詢價確認，並與攤商取得共識，才能有效避免消費糾紛。此次活動三天的垃圾量甚至超過平日一個月，加上垃圾袋價格上漲，攤商也需妥善處理。