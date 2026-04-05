陸男無差別殺人驚傳4死！男狂跑沿路砍　網瘋傳遺體殘缺嚇壞民

▲遼寧瀋陽驚傳隨機砍人事件，男子持刀沿路攻擊，造成至少4人死亡、10餘人受傷。（圖／翻攝自Ｘ，下同）



記者董美琪／綜合報導

北京農村市集發生推土機隨機撞人致死事件後，中國又傳出無差別攻擊造成傷亡的案件。4日，遼寧瀋陽市街頭出現一起隨機砍人事件，一名男子沿路對路人揮刀，造成多人受傷及死亡，死亡人數目前尚無統一說法，有消息稱4人，也有消息稱6人，另有十餘人受傷。行兇男子疑似在事件後從高處墜落身亡。

目前，瀋陽市官方尚未針對事件發表公開通報或說明。而與本案相關的文字與影像，在中國網路平台已被刪除或屏蔽。

綜合網路流傳資料及香港星島網等報導，事件地點位於瀋陽市南五馬路、南京街第三小學附近的一個市場周邊。當地民眾拍攝並流傳到海外的影片顯示，行兇男子在白天持刀沿市場旁的道路隨機攻擊路人，多名民眾當場受傷倒地。

畫面中可見，市場旁馬路上出現血泊，有民眾倒臥在攤位前，部分死者遺體甚至遭斬首或殘缺不全。目擊者稱，男子沿路奔跑距離超過百公尺，對途經民眾持刀攻擊，隨後從建築物高處墜下，疑已死亡。

事件發生後，多輛警車與救護車迅速抵達現場，進行現場管制及運送傷者。但由於官方未發布確切資訊，目前死傷人數及事發原因仍不明。

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