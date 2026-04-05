　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸男無差別殺人驚傳4死！男狂跑沿路砍　網瘋傳遺體殘缺嚇壞民

▲▼遼寧瀋陽4日發生隨機砍人事件，男子持刀沿路攻擊，造成4至6人死亡、10餘人受傷。（圖／翻攝自Ｘ）

▲遼寧瀋陽驚傳隨機砍人事件，男子持刀沿路攻擊，造成至少4人死亡、10餘人受傷。（圖／翻攝自Ｘ，下同）

記者董美琪／綜合報導

北京農村市集發生推土機隨機撞人致死事件後，中國又傳出無差別攻擊造成傷亡的案件。4日，遼寧瀋陽市街頭出現一起隨機砍人事件，一名男子沿路對路人揮刀，造成多人受傷及死亡，死亡人數目前尚無統一說法，有消息稱4人，也有消息稱6人，另有十餘人受傷。行兇男子疑似在事件後從高處墜落身亡。

目前，瀋陽市官方尚未針對事件發表公開通報或說明。而與本案相關的文字與影像，在中國網路平台已被刪除或屏蔽。

綜合網路流傳資料及香港星島網等報導，事件地點位於瀋陽市南五馬路、南京街第三小學附近的一個市場周邊。當地民眾拍攝並流傳到海外的影片顯示，行兇男子在白天持刀沿市場旁的道路隨機攻擊路人，多名民眾當場受傷倒地。

▲▼遼寧瀋陽4日發生隨機砍人事件，男子持刀沿路攻擊，造成4至6人死亡、10餘人受傷。（圖／翻攝自Ｘ）

畫面中可見，市場旁馬路上出現血泊，有民眾倒臥在攤位前，部分死者遺體甚至遭斬首或殘缺不全。目擊者稱，男子沿路奔跑距離超過百公尺，對途經民眾持刀攻擊，隨後從建築物高處墜下，疑已死亡。

事件發生後，多輛警車與救護車迅速抵達現場，進行現場管制及運送傷者。但由於官方未發布確切資訊，目前死傷人數及事發原因仍不明。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／澎湖縣長陳光復醒了！
高雄又有老店爆「臭酸春捲」！　業者喊冤
合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK：感覺當初
快訊／春捲釀134人中毒　檢方出手直奔正義市場
荷莫茲海峽重開？美伊收到停火提案　可能6日生效

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

四川景區「瑤池變尿池」 尿尿小童遭制止勸離...列禁入黑名單

14代家族守護丞相墓8百年　曾持火銃嚇退盜墓賊「世代堅持祖訓」

結婚當天發現未婚妻患思覺失調　陸男提告討25萬元彩禮

陸球星郭艾倫遭詐騙上千萬元！曾擔任反詐宣傳員

鎖定果粉用戶！　北京警方提醒：iMessage收「逾期律師函」別點

老後如何「善終走得快？」　50歲做這件事都來得及

太原餐館每晚提供1元便當給外賣小哥　持續一年20分鐘全賣完

深圳首次開放無人車夜間送貨　料將推廣各地

香港制定首份「五年規劃」　將納入「國家安全」

五賊夜盜將軍墓「早被盯上」　無人機靜默巡航全都錄

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

四川景區「瑤池變尿池」 尿尿小童遭制止勸離...列禁入黑名單

14代家族守護丞相墓8百年　曾持火銃嚇退盜墓賊「世代堅持祖訓」

結婚當天發現未婚妻患思覺失調　陸男提告討25萬元彩禮

陸球星郭艾倫遭詐騙上千萬元！曾擔任反詐宣傳員

鎖定果粉用戶！　北京警方提醒：iMessage收「逾期律師函」別點

老後如何「善終走得快？」　50歲做這件事都來得及

太原餐館每晚提供1元便當給外賣小哥　持續一年20分鐘全賣完

深圳首次開放無人車夜間送貨　料將推廣各地

香港制定首份「五年規劃」　將納入「國家安全」

五賊夜盜將軍墓「早被盯上」　無人機靜默巡航全都錄

高雄知名咖啡廳爆欠債糾紛！2店同日遭潑漆　警調監視器追2嫌

伊朗證實收到停火提案！拒重啟荷莫茲　稱美還沒準備永久停火

2戰狂失10分！平野惠一找黎克深談投球模式　轉中繼可能性不是零

星二代不閃兵「二度入伍」！　險因1事翻臉意外治好「1症頭」

快訊／疑雨天打滑釀1死2傷！泰山砂石車司機抵板殯複訊中

亂咬女路人被逮！日89歲老翁上警車突昏迷　「臉色發青」暴斃

「斜槓房仲」早外送、午賣房、晚再送　無怨文讚爆

肩頸痠痛好不了　營養師教你吃「3大關鍵營養」幫助舒緩

飆高音失常遭諷「人老幹什麼都心酸」！信不爽回嗆：你嘴會不會酸

四川景區「瑤池變尿池」 尿尿小童遭制止勸離...列禁入黑名單

【最可愛的巧遇】巧遇台灣長鬃山羊！定格嚼草表情超呆萌XD

大陸熱門新聞

陸無差別砍人！多人死亡遺體殘缺不全

陸天才女孩史丹佛輟學創業 公司估值3500億...目標創造「AI數學家」

老後如何「善終走得快？」　

張雪直言沒補助「一個子兒都沒有」惹議 改口稱：政府搭好舞台就很棒了

中俄外長談中東情勢　將在安理會繼續合作

蓋洛普民調：中國全球領導力認可度超越美國

8旬老母與「AI兒子」視訊聊一年　

清明掃「名人墓」祭品很潮 曹操墓擺頭痛藥...張居正墓前滿是痔瘡膏

領先近4秒！「張雪機車」分析 WSBK 奪冠密碼

「我正當防衛！」陸女開車撞劫匪1死2傷　

中國首善陳光標捐勞斯萊斯給張雪 中國唯一一輛2026新款加長型幻影

央視讚《逐玉》張凌赫親選「雉雞翎造型」竟有寓意

太原餐館每晚提供1元便當給外賣小哥 持續一年20分鐘全賣完

紅磚封窗長年深鎖　陸「骨灰房」鄰居怕怕

更多熱門

相關新聞

台中隨機砍人沒新聞　無聊網友亂發Threads下場曝

台中隨機砍人沒新聞　無聊網友亂發Threads下場曝

台中市一名陳男在社群軟體Threads亂寫「老婆同事說弟弟被人隨機拿刀砍，被送到中國醫急救，怎麼完全沒看到新聞啊？」法院認定他不經查證散布謠言，裁罰2千元。

聽「不明噪音」進門就殺　恐怖鄰居判8年4月

聽「不明噪音」進門就殺　恐怖鄰居判8年4月

台中男雙刀砍死前女友　遭檢聲押禁見

台中男雙刀砍死前女友　遭檢聲押禁見

哥當眾掏斧頭砍殺弟判8年半

哥當眾掏斧頭砍殺弟判8年半

越南移工酒後持雙刀砍死同鄉　判15年定讞

越南移工酒後持雙刀砍死同鄉　判15年定讞

關鍵字：

遼寧瀋陽砍人

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

桃園火舞表演出意外　女演員滑倒遭烈焰纏身

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面