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視察新店五城公墓祭祀服務　侯友宜：持續擴增殯葬量能

▲視察新店五城公墓祭祀服務 侯友宜：持續擴增殯葬量能。（圖／新北市新聞局提供）

▲新北市府亦同步推動寵物殯葬服務多點化，並導入環保葬概念，打造更永續的生活環境。（圖／新北市新聞局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

清明祭祀期間，新北市政府整合各局處，啟動清明服務機制，從交通疏導、消防安全到殯葬服務，完善市民祭祖需求。新北市長侯友宜今（5日）前往新店五城花園公墓視察祭祀服務，強調市府積極盤點全市殯葬設施，強化服務品質及量能、推動環境友善與綠色殯葬友善環境，讓市民追思親人更安心。

侯友宜指出，新北市在殯葬政策上持續精進，首先是擴大納骨櫃位供給，透過盤點既有空間與增設牌位、櫃位，讓市民有更充足的安奉選擇；其次是推動環保葬多點化，以綠色殯葬兼顧環境永續與人文關懷；此外，也鼓勵簡化祭祀流程和儀式、減少金紙燃燒，讓追思回歸心意本質。

▲視察新店五城公墓祭祀服務 侯友宜：持續擴增殯葬量能。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜指出，五城花園公墓目前正進行納骨空間優化工程，預計增設3939個櫃位及660個牌位，並同步規劃環保葬區，擴大整體服務量能。

侯友宜強調，面對社會型態轉變與人口結構變化，市府必須持續提升殯葬設施現代化與空間利用效率。以五城花園公墓為例，目前正進行納骨空間優化工程，預計增設3,939個櫃位及660個牌位，並同步規劃環保葬區，結合各區納骨塔及環保葬區新建與改建工程，擴大整體服務量能。

除傳統殯葬服務外，侯友宜說，市府亦同步推動寵物殯葬服務多點化，並導入環保葬概念，藉由優化相關設施與服務流程，打造更永續的生活環境。

▲視察新店五城公墓祭祀服務 侯友宜：持續擴增殯葬量能。（圖／新北市新聞局提供）

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