日本筑波大學赴新北交流　金山漫遊推農村創生國際化

▲日本筑波大學赴新北市金山辦理「多文化共修プログラム in 台湾」教育研修課程。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市持續推動地方創生，將農村新價值帶向國際舞台。日本筑波大學近日赴新北市金山辦理「多文化共修プログラム in 台湾」教育研修課程，透過為期三天的深度走訪與提案交流，讓國際青年以多元視角觀察在地農業特色，為地方創生、教育旅行與永續旅遊注入創新思維，也進一步提升新北農業的國際能見度。

本次課程由新北市政府農業局輔導的地方創生團隊「金山漫遊」，攜手日本大型旅行社JTB及致理科技大學共同推動，以「地方農業與永續旅遊」為主題，安排筑波大學學生深入金山場域，實地體驗地方品牌、產業文化與觀光發展的連結，了解新北如何透過農業轉型帶動區域發展。

▲日本學生拜訪金山地方創生場域。

課程特別邀請台灣地方創生基金會董事長陳美伶進行專題分享，從地方創生角度引導學生理解地方魅力如何轉化為發展動能，並透過實地參訪與工作坊討論，由學生分組提出旅遊行程方案，嘗試整合金山農業、文化與生活資源，發展兼具創意與可行性的旅遊模式。最終也評選出具潛力的提案，作為未來推動教育旅行及精緻農遊的重要參考。

「金山漫遊」營運長賴家華表示，團隊長期深耕在地農業與區域發展，透過跨域整合打造兼具文化深度與體驗價值的遊程。此次促成筑波大學學生來訪，不僅讓國際青年深入認識金山，也讓團隊在交流中重新梳理地方特色，發展更符合當代需求的旅遊模式。目前已推出多款結合農業、飲食與文化的深度體驗遊程，邀請民眾親自走訪北海岸，感受在地人文風土。

▲日本學生參訪金山特色觀光場域。



新北市農業局長諶錫輝指出，新北市是全國首個以農業為基礎推動地方創生的城市，透過串聯農業生產、食農教育、文化體驗與觀光行銷，持續帶動農村產業升級與永續發展。此次促成國際大專院校與地方團隊合作，不僅展現農業場域的教育與體驗價值，也讓農村成為連結土地、產業與下一代的重要平台。

諶錫輝表示，未來將持續支持地方團隊與學界及旅遊業者合作，發展兼具學習性、參與感與在地價值的創新模式，讓農村不只是旅遊目的地，更成為推動永續發展的重要場域。