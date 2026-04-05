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毛寶貝走完生命旅程　新北動保處籲飼主完成除戶登記

▲新北動保處籲飼主完成除戶登記。（圖／新北市動保處提供）

▲除戶程序簡便，飼主備妥身分證影本及寵物晶片號碼（如不清楚可先致電查詢），親自至動保處臨櫃申辦，即可完成除戶。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

清明追思之際，除了緬懷先人，也別忘了曾陪伴多年的毛寶貝。新北市動保處提醒，寵物離世後應辦理除戶登記，留下完整生命紀錄。目前全市設有305處寵物登記站，流程簡便，亦提供免費屍體處理服務，協助飼主圓滿送別愛寵，同時落實法定責任。

動保處表示，目前新北市設有305家寵物登記站，除戶程序相當簡便，飼主只需備妥身分證影本、寵物晶片號碼及屍體處理相關佐證，即可前往鄰近登記站或動保處辦理，也可透過郵寄方式完成。另針對戶籍設於新北市且已完成寵物登記的犬貓，動保處及公立動物之家亦提供免費屍體處理服務，協助毛寶貝圓滿告別。

▲新北動保處籲飼主完成除戶登記。（圖／新北市動保處提供）

▲飼主可從寵物登記管理資訊網的飼主登入入口，透過系統查詢自身登記資料，包括飼主姓名、寵物名稱及晶片號碼，以便確認寵物登記及晶片資料是否正確完整。

根據統計，新北市目前登記犬貓約36萬隻，其中7歲以上高齡犬占53%、貓占47%，顯示寵物高齡化趨勢日益明顯。動保處指出，隨著寵物邁入老年，辦理死亡註銷登記已成為不可忽視的重要責任。

依據《動物保護法》第19條第2項規定，寵物的出生、取得、轉讓、遺失及死亡等情形，飼主皆須辦理登記更新；若未依規定辦理，將處新台幣3,000元以上、1萬5,000元以下罰鍰，並可按次處罰。此外，包含飼主住址變更、寵物更名、走失或轉讓等，也應同步更新資料，以避免後續爭議。

▲新北動保處籲飼主完成除戶登記。（圖／新北市動保處提供）

▲在寵物登記資訊網，不需登入，就能在常見問題查到寵物除戶流程。

實務案例中，八里區劉小姐曾自動物之家認養康復犬，陪伴6至7年後安詳離世，她選擇親自辦理除戶，為愛犬留下最後紀錄；陳先生也表示，雖然面對愛犬離開難免不捨，但學會將思念轉化為前行的力量。

新北市動保處長楊淑方強調，寵物登記不僅是法定義務，更是飼主對毛寶貝終生照護的承諾。市民若需辦理除戶或資料異動，可攜帶相關證件至各寵物登記站辦理，或透過寵物登記管理資訊網線上申請；如有疑問，也可撥打1959或（02）2959-6353洽詢，共同打造人與動物共好的友善城市。

▲新北動保處籲飼主完成除戶登記。（圖／新北市動保處提供）

▲寵物登記資訊網提供線上死亡通報服務，飼主可快速通報毛寶貝離世，讓牠安心告別。

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