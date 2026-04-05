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社會 社會焦點 保障人權

又是毒駕！男子基隆夜市失控連撞機車、店家　5傷含1孕婦送醫

記者郭世賢、趙蔡州／基隆報導

基隆市仁愛區廟口夜市旁5日下午發生一起汽車衝撞事故，一輛黑色轎車失控撞進店家，過程中波及機車及行人，共造成5人受傷，所幸均無生命危險。警方調查後，發現肇事駕駛陳姓男子有毒品前科，經唾液篩檢後發現有毒品陽性反應，疑似有毒駕情形，訊後依違反毒品危害防制條例等罪嫌移送法辦。

▲▼ 基隆廟口夜市旁發生車禍。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

▲基隆廟口夜市5日下午發生車禍，一名男子疑似毒駕肇事，造成5人受傷送醫。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

事故發生在5日下午4點50分許，地點在基隆愛四路6號附近。46歲陳姓男子駕駛轎車行經該處時，疑似因聽見救護車鳴笛聲，準備靠外側車道禮讓，過程中疑似一時緊張失控，先後撞上2輛機車，再衝撞路旁行人及店家招牌。

事故波及一名46歲蔡姓女騎士、38歲蘇姓男騎士與乘客31歲王姓孕婦，以及2名行人48歲歐姓女子、10歲郭姓女童，共5人受傷。消防人員到場後，將傷者送往衛福部基隆醫院治療，均意識清楚，其中孕婦後續轉送基隆長庚醫院進一步檢查。

據了解，陳男酒測值為0，但因有毒品前科，警方在現場實施唾液篩檢，結果呈現二級毒品安非他命陽性反應，疑似有毒駕情況，全案訊後依違反毒品危害防制條例移送法辦，詳細事故原因待進一步調查釐清。

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