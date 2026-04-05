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全台最大祭祖！葉五美宗族數千人清明掃墓　登錄桃園無形文化資產

▲「葉五美宗族清明掃墓」登錄桃園無形文化資產

▲張善政表示，葉五美宗族清明掃墓是全台最大祭祖。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市新屋區「葉五美宗族清明掃墓」，參與人數高達數千人，為全台灣規模最大單姓宗族祭祖活動。市長張善政5日清明節，出席「葉五美宗族清明掃墓」活動，頒授「市定民俗無形文化資產登錄證書」表示，市府今年已公告登錄「葉五美宗族清明掃墓」為民俗類無形文化資產。

張善政說，每年清明時節，來自各地甚至海外的葉氏宗親齊聚桃園市新屋區，參與人數高達數千人，為全台灣規模最大單姓宗族祭祖活動，展現對祖先的敬重與誠心，相關祭儀不僅具文化代表性，也彰顯慎終追遠的精神內涵，獲登錄為無形文化資產，實至名歸。

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▲「葉五美宗族清明掃墓」登錄桃園無形文化資產

▲張善政表示，市府今年已公告登錄「葉五美宗族清明掃墓」為民俗類無形文化資產。（圖／市府提供）

市府文化局表示，市府於今年1月8日公告民俗「葉五美宗族清明掃墓」，並認定「社團法人桃園市葉春日公派下協進會」為保存者。該活動每年清明時節由宗親自發參與，規模逾數千人，亦吸引海外宗親返鄉，為全台最大單姓宗族祭祖活動；儀式完整保留傳統三獻吉禮，融合閩南與客家文化特色， 展現北台灣客家族群珍貴的生命禮俗內涵。近年協進會亦積極推動性別平權，促進女性參與會務與儀典，讓文化傳承更具包容性，也更符合當代社會價值。

▲「葉五美宗族清明掃墓」登錄桃園無形文化資產

▲「葉五美宗族清明掃墓」，參與人數高達數千人。（圖／市府提供）

文化局指出，此民俗具高度民間認同，反映新屋地區葉氏宗族之社會生活與文化傳統，祖塔與祭儀形式保存完整並延續至今。未來市府也將依《文化資產保存法》規定，持續推動各項無形文化資產的保存與傳承。

今日活動，包括市議員葉明月、市府文化局長邱正生、新屋區長鄭詩鈿、葉春日公派下協進會理事長葉倫嵩、常務總監葉斯水、總幹事葉斯坤等均一同出席。

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