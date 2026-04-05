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國5紫爆「時速僅10公里」　多路段北返車潮湧現

▲▼國道路況。（圖／高公局提供）

▲國道多路段出現北返車潮。（圖／取自高公局1968網站）

記者周湘芸／台北報導

今天為清明假期第3天，截至晚間6時，多處北向路段出現車多情形，其中，國道5號宜蘭-頭城路段紫爆，時速僅10公里。高速公路局預估，明天北向交通量為平日年平均的1.4倍。

根據高公局國道即時路況，今天截至晚間6時，北向路段已出現車潮，包括國1新竹系統-湖口、台中系統-后里、埔鹽系統-彰化、西螺服務區-員林、大林-雲林系統；國3高原-大溪、新竹系統-寶山、大山-西濱，時速均不到40公里。

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高公局表示，今天下午國道壅塞路段包括國1南向頭屋-銅鑼（大客車火燒車），北向大林-斗南、西螺-彰化、新竹系統-湖口；國3北向斗六-竹山、後龍-西濱、茄苳-寶山、高原-大溪；國6西向東草屯休息站-霧峰系統；國10西向仁武-左營端；國5北向宜蘭至坪林，其餘路段大致正常。截至傍晚5時，國道交通量為73.1百萬車公里。

高公局指出，今天下午12時07分於國1北向128.7公里處發生10輛小客車追撞事故；1時06分於國1南向134.5公里處發生1輛大客車起火事件；3時08分於國5北向12.9公里處（彭山隧道內）發生2輛小客車追撞事故，均導致車輛回堵，影響整體車流。

▲▼國道路況。（圖／高公局提供）

▲國1北向128.7公里處發生10輛小客車追撞事故，占用內線車道。（圖／高公局提供）

明天為清明節連續假期收假日，高公局預估，國道交通量為111百萬車公里，為平日年平均1.2倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預判，明天重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等。

高公局指出，明天國道相關疏導措施包括中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；單一費率、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

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