高雄5機車詭異連環摔！27歲爸「腦出血」命危　師淚求行車紀錄器

▲高雄5機車詭異連環摔！27歲男「腦出血」命危。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市小港區沿海三路1日上午發生一起嚴重交通事故！疑似因地面留有不明液體導致路面濕滑，造成5名騎士接連自摔倒地，其中一名27歲李姓男子傷勢最重，頭部重創送醫，目前仍在加護病房觀察中。李男的老師事後在網路發文淚求目擊者，直言李男家中還有年幼的孩子在等爸爸回家，希望能有熱心民眾提供行車紀錄器，還原事故真相。

這起事故發生在1日8時22分許，小港區沿海三路（環球水泥公司外）發生連環摔車禍，警方到場處理發現，現場共有5人受傷，分別為李男（27歲）、鄭男（42歲）、江男（31歲）、黃女（68歲）及乘客許男（15歲）。

▲高雄小港區沿海三路發生多台機車自摔意外，其中一名27歲騎士傷勢嚴重命危。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方初步調查，當時5人均沿小港區沿海三路南向北機車道行駛，通過事故地點時，疑似因地上濕滑導致集體自摔。其中，27歲的李男傷勢最為嚴重，頭部受傷經送醫急救，因右腦出血已進行開顱手術，目前仍於加護病房靠儀器維持生命，尚未脫離險境；其餘4人則為身體擦挫傷，治療後無大礙。經測，駕駛酒測值均為0。

▼高雄5機車詭異連環摔！27歲男「腦出血」命危，師淚求行車紀錄器。（圖／記者賴文萱翻攝）

「拜託救救這個孩子的爸爸！」李男的老師在社群平台上發出求救訊號，表示學生目前昏迷不醒，這幾天是關鍵期。老師指出，李男是家中的支柱，還有孩子在等他回家，家屬現在走投無路，急需當時經過該路段的車輛提供行車紀錄器畫面。

老師在貼文中指出，現場疑似有「不明液體」導致打滑，希望能尋找當時經過的3台車輛，以及幫忙打電話叫救護車的善心人士，「也許你的紀錄器只拍到幾秒，但那幾秒，可能就是讓他活下來的關鍵。」

對此，小港分局表示，詳細肇事原因尚待市警局交通警察大隊進一步分析研判釐清。家屬則呼籲，若有民眾於2026年4月1日早上8點20分左右，路過小港區環球水泥公司外路段，請務必聯繫家屬或提供線索。