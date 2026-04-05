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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

質疑綠為選舉才重啟核電　廖偉翔：龔明鑫說法證明反核根本性錯誤

▲羅廷瑋（左）、廖偉翔（中）。（圖／記者湯興漢攝）

▲羅廷瑋（左）、廖偉翔（中）。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

總統賴清德日前宣布重啟核二、核三程序，國民黨立委廖偉翔、羅廷瑋今（5日）皆質疑是選舉考量。廖偉翔批評，民進黨刻意模糊政策方向，嚴重侵蝕政策的透明度與政府的公信力；羅廷瑋更直言，中部人因為民進黨錯誤能源政策，已經被屠毒十年，多少人罹患了肺腺癌？另對於經濟部龔明鑫指出，若核電重啟，核電可優先取代燃煤發電，廖偉翔說，這樣的說法恰恰證明，過去一味反核的政策方向存在根本性錯誤，政策邏輯前後矛盾，顯示決策缺乏長遠規劃。

對於賴清德政府近期對核電的立場，廖偉翔5日表示，能源政策攸關國家發展與民生穩定，不應淪為選舉操作工具，更不能「像月亮一樣，初一十五不一樣」。民進黨長期以來高舉反核立場，卻在選舉前夕刻意模糊政策方向，所謂「選前不攤牌」，本質上就是為了選票考量，不願對人民說實話，嚴重侵蝕政策的透明度與政府的公信力。

廖偉翔進一步表示，民進黨堅持反核政策的結果，已讓民眾承受多重壓力，包括通膨急遽升溫、電價不斷調漲、產業用電成本增加，以及燃煤發電所帶來的空氣污染與健康風險，這些實際存在的民生問題，政府是否真正放在心上，值得高度質疑。

羅廷瑋也批評，中部人因為民進黨錯誤能源政策，已經被屠毒了十年，有多少人罹患了肺腺癌？「用肺發電」這一詞就是血淋淋的現況。非常的可笑的是，民進黨不是以經濟、以民生用電需求，甚至是中部人的健康為前提要重啟，而是以選舉為考量，只害怕自己的神主牌在選前動搖。

羅廷瑋說，這樣的行為讓所有中部人感到錯愕，甚至是優先犧牲了中部人的健康。他也說，用核能發電已經是普世價值，用煤炭來燃燒的是中部人的肺，呼籲民進黨應該痛定思痛，趕緊亡羊補牢。

對於龔明鑫指出，若核電重啟，核電可優先取代燃煤發電，廖偉翔質疑，這樣的說法恰恰證明，過去一味反核的政策方向存在根本性錯誤，政策邏輯前後矛盾，顯示決策缺乏長遠規劃。廖強調，能源政策應回歸專業評估與理性決策，而非受制於意識形態，但民進黨長期以來的能源政策，始終將選票置於人民利益之上，忽視國家整體發展需求。

廖偉翔呼籲，執政黨應以全民福祉為最高考量，重新檢視能源政策方向，停止以意識形態綁架能源選擇，避免讓錯誤政策影響台灣未來發展與世代公平，更不要讓反核的神主牌，綁死台灣的未來。

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