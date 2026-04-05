不爽停電！悍女砸爛台電工程車「還對警吐口水」　離譜畫面曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄市前金區今（5）日上午發生一起離譜的妨害公務案件。一名齊姓女子因不滿台電施工導致暫時性停電，竟持鐵器瘋狂攻擊台電工程車，導致兩輛車車窗破裂、毀損。警方獲報到場後，齊女不僅不配合，甚至公然對員警臉部「吐口水」挑釁，當場遭壓制逮捕，全案依妨害公務、毀損罪現行犯移送高雄地檢署偵辦。

▲不爽停電！高雄女砸爛台電工程車「還對警吐口水」。（圖／記者賴文萱翻攝）

新興分局自強路派出所於5日上午9時許接獲報案，指稱前金區仁德街一帶有民眾持械滋事。警方趕抵現場發現，當時台電工程團隊正依法執行電力施作，現場因作業需要進行暫時性停電，沒想到引發一名齊姓女子強烈不滿。

▲▼齊姓女子不滿停電，竟持鐵器砸毀台電工程車，導致玻璃碎裂、吊臂受損。（圖／記者賴文萱翻攝）

當時51歲齊女情緒激動，質疑台電人員來得太慢，與台電員工爆發口角爭執，接著竟抓起摩托車零件的鐵器，朝著現場兩部台電工程車猛砸，造成車窗玻璃當場碎裂、吊臂受損。

員警獲報到場制止時，齊女仍情緒激動不聽勸阻，甚至在眾目睽睽之下，公然對著執勤員警的臉部吐口水挑釁，員警隨即採取強制作為，當場將齊女壓制逮捕，全案依妨害公務、毀損罪現行犯移送高雄地檢署偵辦。

事件發生後，當事台電員工的子女在網路上發出長文表示，父親在台電兢兢業業服務了35年，每逢颱風、火警都是奮不顧身衝第一線搶修。今天父親與同事前往前金區搶修，卻遇到不理性婦人惡言相向，質疑他們從鼓山準備工具及車程是「故意拖延時間」，最後甚至砸車。

▼高雄女砸爛台電工程車「還對警吐口水」，離譜畫面曝。（圖／記者賴文萱翻攝）

該名家屬更爆料，當地里長透露該名婦人是「有力人士」，讓他憤怒質疑：「有力人士就可以這樣阻擋搶修，甚至否決搶修人員的辛苦嗎？」

他說，今天父親被這婦人這樣辱罵質疑真的很心痛跟不捨，停電雖然不便，但第一線人員是冒著生命危險在服務，這種非理性行為不僅影響作業工安，更拖延了其他用戶恢復供電的時間，呼籲請多體諒第一線的人員，杜絕非理性行為影響救災。

對此，台電也還原現場狀況，今（5）日上午7時02分，前金區中華四路、新田路、仁德街一帶因變壓器故障，造成約1,000戶停電。本處接獲通報後立即派員搶修，於8時16分完成故障區間隔離及轉供作業，先行恢復872戶供電，其餘128戶則持續搶修，並於上午10時48分完成變壓器更換，全數復電。

台電表示，市巡人員於上午7時30分即抵達現場查修，確認為變壓器故障後，隨即展開應變處置。由於事故地點位於傳統市場內，人車往來頻繁，吊臂車進入及定位作業難度較高，經現場警方協助交通管制及民眾配合下，於上午9時20分完成吊臂車定位，隨即進行變壓器吊掛更換作業，並逐戶確認復電情形及電壓穩定。

另針對現場有用戶使用維生器材一事，現場班長抵達搶修現場，發現該婦人家中有使用維生器材，當下已緊急請其通報119，並同步調派發電機至現場協助，發電機亦於上午9時25分送達供其使用，確保醫療需求不中斷。

搶修期間因設備運送需時，該名用戶一度情緒激動，對現場消防及醫護人員與搶修同仁宣洩情緒，甚至持物攻擊及毀損工程車輛。對此，台電深表遺憾，第一線同仁均已全力投入搶修，後續已配合警方協助做筆錄。對於本次停電造成民眾不便，台電將持續強化設備巡檢與維護作業，確保供電穩定。