明天中部以北水氣增　周二全台有雨防劇烈天氣

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天晚間中部以北降雨機率增加，明天鋒面接近，清晨至上午有較大雨勢機率，周二天氣最劇烈，全台都有雷雨，北部仍有較大雨勢，預計周三降雨趨緩，周四至周末都是穩定好天氣。

中央氣象署預報員林定宜表示，今晚華南水氣移入，中部以北有短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢機率。明天鋒面接近，中部以北有不定時局部短暫陣雨或雷雨，清晨至上午有局部較大雨勢，東半部整天不定時有短暫陣雨，南部清晨也有零星短暫陣雨，午後山區為局部短暫陣雨。

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溫度方面，林定宜指出，明天新竹以北、宜花地區高溫約27度，苗栗以南、台東30至31度，東南部有焚風發生機率，各地低溫則約19至23度。他也說，明天馬祖有不定時低雲或霧，明晚至後天上午金門也有低雲或霧。另外，受焚風影響，明天桃園、新竹、花蓮、台東、綠島、蘭嶼及馬祖有強陣風，提醒民眾留意。

他表示，周二鋒面影響，東北季風增強，天氣較劇烈，北部、東北部轉涼，全台有雷雨機率，中部以北、東北部有短暫陣雨或雷雨，北部有局部大雨機率。周三東北季風減弱，北部及東北部回溫，降雨減少。

他指出，周四至下周日都是西南風暖氣團影響，各地天氣穩定，晴到多雲，僅午後山區有零星短暫雨，高溫都在28至32度。

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）