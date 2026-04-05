入社1天就閃辭！日本新鮮人「集體逃跑」內幕曝　花錢找人代辭職

▲日本4月是入社季，然而卻有許多新鮮人才剛到公司上班第一天就連忙逃跑。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本4月進入新年度入職季，各地企業才剛舉辦完盛大的入社式，卻傳出大批社會新鮮人「報到即離職」的奇觀。根據日本辭職代辦服務公司透露，今年4月才過3天，就已接獲十多件新進員工的離職委託，其中不乏「只上一天班」就決定閃人的新鮮人。雖然有人主張「要辭就趁早」，但也有過來人警告，太早退職可能導致日後換工作困難，也有人因此投遞70間公司都石沉大海。

說好的假呢？勞動條件不符成「閃辭」主因

根據離職代辦公司「代理辭職Guardian」代表長谷川義人表示，今年4月1日至3日的3天內，該公司就接獲11件新員工的離職委託，占總委託數的3成。長谷川指出，這些年輕人選擇光速離職的主因，大多是「進公司後發現福利條件與合約不符」，例如年假天數縮水等，導致對公司產生嚴重不信任感。

入職1天認清現實 新鮮人：與其痛苦不如快跑

一名進公司第1天就決定辭職的女性受訪時坦言，當初求職不順，最後進了不感興趣的產業，雖然前輩溫柔，但上班第一日她就深感「這份工作不適合我」，隔天便遞出辭呈。她認為，「既然知道自己做不到、會過得很痛苦，不如早點離開，去尋找真正適合自己的工作。」

轉職路艱辛！過來人投70間公司僅5間給面試

儘管如此，「閃辭」的代價可能比想像中沉重。一名3年前在入職2個月後就因壓力大、失眠而辭職的男子分享經歷。他透露，當時雖然非常焦慮「只有我辭職，以後還能在社會生存嗎？」但還是果斷離職。

沒想到之後的求職過程困難重重。他表示，因為履歷表上的「早期離職」紀錄，導致書面審核狂被刷掉，總共投了約70間公司，最後只有5到6間願意給予面試機會，且面試官無一例外都會嚴厲追問「為何這麼快辭職」。