快訊／清明吃春捲中毒擴大！人數飆至67人...衛生局勒令停業7天

▲清明連假大規模食物中毒！高雄民眾吃春捲出事，4小時狂拉10幾次。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

清明連假驚傳集體食物中毒！高雄有民眾投訴，4日前往正義市場購買春捲，沒想到一家6口吃完後，陸續出現上吐下瀉症狀。高雄市衛生局表示，截至今（5）日截下午4點，人數又上升，共接獲9家醫療院所通報67人通報，衛生局派員現場依GHP規範稽查，該業者多項不合格，當場責令業者即日起停業7日，待複查合格後始得營業。

一名網友在網路發文直呼「真的有夠離譜！」表示家人在4日早上前往正義市場購買春捲，中午全家6人食用後，下午開始陸續有人感覺不對勁。原PO透露，自己從晚上8點開始腹痛，10點開始腹瀉，短短4小時內就狂拉了10幾次，最後全家於5日凌晨集體衝往高雄長庚掛急診。

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「不來不知道，來了嚇一跳！」原PO驚呼，抵達急診室後才發現，現場竟有10多位民眾同樣是因為吃了「同一家春捲」導致上吐下瀉。面對慘況，原PO無奈表示，長庚急診已協助通報集體食物中毒，更氣憤直言：「不知道能不能跟店家討賠償」、「清明節吃潤餅習俗從今日剔除」。

▲清明連假大規模食物中毒！高雄民眾吃春捲出事，4小時狂拉10幾次。（圖／記者賴文萱翻攝）

截至5日下午4點，高雄市衛生局共接獲9家醫療院所通報67人通報，其中49人就醫後已返家休息、10人留院觀察。另有8人因腹瀉次數多、身體較為虛弱安排住院，目前生命徵象皆穩定。

衛生局表示，為落實食安風險管理及損害控管預防性措施，衛生局今日現場依GHP規範稽查，該業者多項不合格，當場責令業者即日起停業7日，待複查合格後始得營業。如業者不配合繼續營業，將依《食品安全衛生管理法》第41條暨同法47條規定，裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局指出，經查本案攤商「無投保產品責任險」，相關消費者若證實因食品中毒就醫，依法可依據「就醫單據（如診斷證明書），針對醫療費用、減少工作收入、精神慰撫金等損害請求賠償」，倘若雙方若無處理共識，消費者可向市府消費者服務中心（專線：1950）申訴尋求協助。