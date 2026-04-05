　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

墜機4死「失控俯衝」瞬間曝光！巴西餐廳老闆1決定躲死劫

▲▼墜機4死「失控俯衝瞬間曝光」　巴西餐廳老闆1決定躲死劫。（圖／翻攝X）

▲小飛機俯衝撞上餐廳，現場燃起熊熊火勢。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

巴西南里約格蘭德州（Rio Grande do Sul）發生4死空難，一架小飛機疑似失去動力，俯衝撞入一間餐廳後炸成火球，現場火舌猛竄、濃煙沖天的災難畫面在網路上瘋傳。若非餐廳老闆臨時決定公休，死亡人數恐怕更高。

爬升失敗墜機　目擊者驚恐逃命

當地時間3日上午10時30分許，這架Piper Malibu小飛機從卡龐達卡諾阿機場（Capao da Canoa Airport）起飛失敗，墜毀於附近一間餐廳。

根據現場影片，地面上行人紛紛逃竄，以免被墜落的飛機撞上。目擊者說，小飛機在跑道尾端撞上電線桿，隨後釀成悲劇。

卡車司機席爾瓦（Silvio Silva de Jesus）告訴當地媒體，「飛機開始爬升，但無法完全爬升上去，似乎失去了動力。引擎發出異音，差點撞上一間辦公室，然後撞上了電線桿，機頭朝下墜落後爆炸。」

老闆臨時歇業　4罹難者身分曝光

由於餐廳剛好閉店整修，地面上無人傷亡。老闆羅斯（Douglas Roos）說，「2天前我決定耶穌受難日（Good Friday）中午不營業，因為我想做一些小翻修。要是正常開門，整個團隊都在裡面，我的家人加上6、7名員工，超過10個人可能都在裡面。」

不過，機上4人全部不幸罹難，包括飛行員佩薩尼亞（Nelio Pessanha）、航空公司合夥人薩伊斯（Renan Saes）與一對乘客夫妻路易斯·奧爾托拉尼（Luis Ortolani）與妻子黛博拉（Deborah）。

消防與軍警單位第一時間封鎖現場，民防發言人里馬斯（Sabrina Rimas）表示，緊急應變團隊迅速疏散周邊住戶，附近店家也都關閉而無人傷亡。現場火勢很快就被滅，但該區域電力供應因高壓電纜受損而中斷。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／澎湖縣長陳光復醒了！
高雄又有老店爆「臭酸春捲」！　業者喊冤
合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK：感覺當初
快訊／春捲釀134人中毒　檢方出手直奔正義市場
荷莫茲海峽重開？美伊收到停火提案　可能6日生效
又是團滅！伊朗逾50名高層遭擊殺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

亂咬女路人被逮！日89歲老翁上警車突昏迷　「臉色發青」暴斃

金主愛13歲開坦克　南韓國情院：北韓加速「女性領導人」接班作業

防中東局勢惡化！高市早苗曝「協調美伊會談」：細節無法透露

為逃200萬學貸！美國女碩士「移民到捷克」還裝窮　網抓包用名牌

荷莫茲海峽重開？美伊收到巴基斯坦停火提案　可能6日生效

寶寶被狼咬！爬入動物園圍欄　「爸媽還在滑手機」

傳伊朗逾50名高層遭擊殺！　福斯記者揭「又是團滅」

美以轟炸伊朗34死！基地傳7聲巨響　住宅區炸成廢墟6童喪命

「台菜臭味」獲韓媒關注！美臭豆腐遭瘋狂檢舉　台餐廳罰3.2萬下架

利比亞難民船翻覆「至少70人失蹤」　15人死命抓船身畫面曝

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

亂咬女路人被逮！日89歲老翁上警車突昏迷　「臉色發青」暴斃

金主愛13歲開坦克　南韓國情院：北韓加速「女性領導人」接班作業

防中東局勢惡化！高市早苗曝「協調美伊會談」：細節無法透露

為逃200萬學貸！美國女碩士「移民到捷克」還裝窮　網抓包用名牌

荷莫茲海峽重開？美伊收到巴基斯坦停火提案　可能6日生效

寶寶被狼咬！爬入動物園圍欄　「爸媽還在滑手機」

傳伊朗逾50名高層遭擊殺！　福斯記者揭「又是團滅」

美以轟炸伊朗34死！基地傳7聲巨響　住宅區炸成廢墟6童喪命

「台菜臭味」獲韓媒關注！美臭豆腐遭瘋狂檢舉　台餐廳罰3.2萬下架

利比亞難民船翻覆「至少70人失蹤」　15人死命抓船身畫面曝

星二代不閃兵「二度入伍」！　險因1事翻臉意外治好「1症頭」

快訊／疑雨天打滑釀1死2傷！泰山砂石車司機抵板殯複訊中

亂咬女路人被逮！日89歲老翁上警車突昏迷　「臉色發青」暴斃

「斜槓房仲」早外送、午賣房、晚再送　無怨文讚爆

肩頸痠痛好不了　營養師教你吃「3大關鍵營養」幫助舒緩

飆高音失常遭諷「人老幹什麼都心酸」！信不爽回嗆：你嘴會不會酸

四川景區「瑤池變尿池」 尿尿小童遭制止勸離...列禁入黑名單

胡瓜神還原舞步零誤差！　無尊慘翻車「資深男星意外奪高分」全場震驚

澎湖縣長陳光復醒了！妻曝眼睛跟著聲音轉動　繼續面對選戰不會變

快訊／中職百轟M3！王柏融跨季隔18場再炸裂　兩分砲助台鋼擴領先

【人美又親民】費嫂變身啦啦隊！可愛跳舞跟大家一起應援

國際熱門新聞

CNN：台灣政府備戰　民眾規劃「撤離劇本」

油輪載伊拉克原油通過荷莫茲海峽　將在馬來西亞卸貨

飛官攀2千米躲岩縫　美軍斷尾求生炸6機

營救飛官成功！他曝：只有美國辦得到

成功救出受困飛官　川普宣布將開記者會

美伊擬停火45天　調停方警告伊朗最後機會

狂炸巨坑！美軍狠斷伊朗追殺道路

中國處決販毒法公民　法外交部震驚譴責

川普：美伊周一有機會達成協議

伊朗狂轟鄰國釀反效果！　阿聯：準備好加入美國為首行動

傳伊朗逾50名高層遭集體擊殺

給伊朗最後期限　川普暗示週二晚間8點」

美深入伊朗救人　川普：一度懷疑是陷阱

中國留學生假學歷遭驅逐　5人提告抵抗

更多熱門

相關新聞

俄軍機「撞山墜毀」　機上29人全數罹難

俄軍機「撞山墜毀」　機上29人全數罹難

俄羅斯一架老舊軍用運輸機在具高度軍事敏感性的克里米亞半島發生重大空難。俄國國防部證實，一架An-26運輸機在例行飛行時失聯，隨後墜毀在當地懸崖

女闖男友新家找人　冰櫃發現「冰凍女屍」

女闖男友新家找人　冰櫃發現「冰凍女屍」

客機剛起飛　「引擎狂噴火爆炸」嚇哭乘客　

客機剛起飛　「引擎狂噴火爆炸」嚇哭乘客　

咖啡價失控狂飆！乾旱＋戰爭＋炒作三重夾擊

咖啡價失控狂飆！乾旱＋戰爭＋炒作三重夾擊

夏威夷5人直升機墜海　3死2傷

夏威夷5人直升機墜海　3死2傷

關鍵字：

巴西空難小飛機墜機飛機

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面