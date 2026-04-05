墜機4死「失控俯衝」瞬間曝光！巴西餐廳老闆1決定躲死劫

▲小飛機俯衝撞上餐廳，現場燃起熊熊火勢。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

巴西南里約格蘭德州（Rio Grande do Sul）發生4死空難，一架小飛機疑似失去動力，俯衝撞入一間餐廳後炸成火球，現場火舌猛竄、濃煙沖天的災難畫面在網路上瘋傳。若非餐廳老闆臨時決定公休，死亡人數恐怕更高。

爬升失敗墜機 目擊者驚恐逃命

當地時間3日上午10時30分許，這架Piper Malibu小飛機從卡龐達卡諾阿機場（Capao da Canoa Airport）起飛失敗，墜毀於附近一間餐廳。

根據現場影片，地面上行人紛紛逃竄，以免被墜落的飛機撞上。目擊者說，小飛機在跑道尾端撞上電線桿，隨後釀成悲劇。

卡車司機席爾瓦（Silvio Silva de Jesus）告訴當地媒體，「飛機開始爬升，但無法完全爬升上去，似乎失去了動力。引擎發出異音，差點撞上一間辦公室，然後撞上了電線桿，機頭朝下墜落後爆炸。」

Brazil.

At around a.m. local time, a small single-engine plane (a 1999 Piper Malibu PA-46-350P, registration PS-RBK) crashed onto the roof of the Dom Inácio restaurant on Avenida Valdomiro Cândido dos Reis, near Rua Rio Pardo in the Santa Luzia neighbourhood. The impact… pic.twitter.com/fq4agOZJs3 — T_CAS videos (@tecas2000) April 3, 2026

老闆臨時歇業 4罹難者身分曝光

由於餐廳剛好閉店整修，地面上無人傷亡。老闆羅斯（Douglas Roos）說，「2天前我決定耶穌受難日（Good Friday）中午不營業，因為我想做一些小翻修。要是正常開門，整個團隊都在裡面，我的家人加上6、7名員工，超過10個人可能都在裡面。」

不過，機上4人全部不幸罹難，包括飛行員佩薩尼亞（Nelio Pessanha）、航空公司合夥人薩伊斯（Renan Saes）與一對乘客夫妻路易斯·奧爾托拉尼（Luis Ortolani）與妻子黛博拉（Deborah）。

消防與軍警單位第一時間封鎖現場，民防發言人里馬斯（Sabrina Rimas）表示，緊急應變團隊迅速疏散周邊住戶，附近店家也都關閉而無人傷亡。現場火勢很快就被滅，但該區域電力供應因高壓電纜受損而中斷。