稱鄭麗文訪陸「邀請模式比照連胡會」　張榮恭：合乎對等尊嚴

▲國民黨副主席張榮恭。（圖／ETtoday資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文應中共總書記習近平邀請，7日率團訪陸，目前傳出鄭習會日期可能在4月10日。國民黨副主席張榮恭接受媒體專訪時透露，中國方面邀請國民黨主席鄭麗文訪問中國的呈現方式，與2005年「連胡會」前中共中央總書記胡錦濤邀請前主席連戰訪中時的處理方式「一模一樣」，不但並非失禮，反而正是兩岸互動中兼顧善意、對等與尊嚴的成熟安排。

針對為何陸方不直接表達邀請，而是先提到鄭麗文有訪問意願？張榮恭指出，1971年季辛吉秘密訪中磋商，以及後來的尼克森訪問中國行，季辛吉告訴周恩來，希望毛澤東具名邀請，但是毛澤東沒有同意，後來由周恩來以總理身份邀請。張榮恭說，當時中美兩國已經20多年沒交往，中國不太可能突然表達邀請，因此磋商的結果是中國方面「獲悉」了尼克森訪問意願，由周恩來代表中華人民共和國政府邀請，這樣就很順暢了，「你有意願來、我也邀請你來」，這樣雙方都有善意。

談及2005年連戰主席率團訪中的「和平之旅」，張榮恭回憶，2005年3月31日國民黨前副主席江丙坤先率團到中國進行「破冰之旅」，江丙坤與中國前政協主席賈慶林討論邀請連戰訪問中國，也是採取同樣的方式。當時在現場的張榮恭向賈慶林提到，1945年國共重慶談判，蔣中正是具名邀請毛澤東，國共兩黨領導人60年沒見，由中共中央總書記胡錦濤具名邀請連戰主席會更完美。賈慶林當場離席打了電話，回來就確定由胡錦濤具名邀請。

張榮恭說，當天新華社發了兩篇新聞稿，一篇是賈慶林獲悉連戰表達來訪意願，因此邀請連戰來訪，第二篇則是當時的國台辦主任陳雲林說明這個邀請代表中共中央以及胡錦濤總書記。因此，這次鄭麗文訪中，與當年的表達方式是一模一樣的，只是這次由國台辦主任宋濤在一篇稿子內就完整表達。

張榮恭強調，這些方式在過去都有過，這表示了互相都具有誠意和善意，而且互相尊重，台灣政壇經常關注兩岸交流有沒有合乎對等尊嚴原則？這就是完完全全對等尊嚴，中國方面已經表達了對邀請鄭麗文訪中的慎重跟尊重。

