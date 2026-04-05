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高中噁師逼學生「認父」！要求拍裸身露臉片改過　早餐約會揪泡湯

▲教室，讀書，上學，課業，學生。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲高中老師要求學生認父子關係，要求拍攝裸上身的影片。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pakutaso）

記者黃資真／台北報導

北市一名劉姓高中組長在學生阿威（化名）手機內發現與同學裸露上半身嬉鬧的影片，以「改過自新」為由，要求阿威再拍一次露臉、裸露上半身的影像，甚至要求阿威認他為父親，邀請一起去泡湯。台北地院依以他法使少年自行拍攝性影像罪，處3年10月有期徒刑。

「要改過自新」　劉男再三要求學生拍打赤膊影片

判決指出，劉男為某高中研發處組長，負責管教阿威的班級，會帶領該班學生參與競賽、對專題科目進行評分。2025年1月間，劉男意外發現阿威手機內存有中秋節時與阿威裸著上半身，與同學嬉鬧的影片，竟向阿威稱因為他看起來像壞學生，為了改過自新，必須再次脫上衣並裸露上半身拍攝影片，才能記住自己以前是壞學生的模樣。

阿威聽完相當不適，頻頻拒絕，但在劉男不斷要求、不堪其擾下，他因此拍攝了打赤膊的影片，劉男把其存在LINE記事本，命名「好壞」、「看不到臉」，隨後又稱阿威沒露臉，屢次重複「跟以前沒有差別、沒有改過自新」，甚至多次在上課時間把他叫出去講，要求還原當時影片中頭髮有點濕、戴著項鍊的模樣，他最後不得已又拍了影片給劉男。

審理時劉男辯稱影片是阿威主動傳的，會說沒有臉是因為自己想知道哪個是真實的他，但看不到他的表情，才會說出這種話，「以管教來說我可能有點過當、不適切，但我沒有性相關的意思」。

▲劉姓田徑教練去年2月利用帶學生外出比賽期間，涉嫌猥褻與指侵女學生得逞。（示意圖／Pixabay）

▲阿威認為拍影片很噁心，不敢讓家人知道只能趁半夜偷偷在浴室拍攝。（示意圖，非本案當事人／Pixabay）

劉男逼認父子關係 學生憂家人知道挑半夜拍片

然而追查發現，阿威只是某次提到劉男的模樣很像父親，就被逼著認父子關係，當時老師曾多次在全班面前威脅會把他打零分，加上又有權力不讓他參加專題，他不得已才會答應認父。認完之後劉男卻開始會用腳踢他、刻意有肢體接觸，還以檢查是否偷玩手遊為名義看他手機，才會被發現影片的存在。

拍影片這件事，阿威覺得非常噁心，也不敢讓家人知道，所以刻意挑半夜家人睡覺時拍攝，「球場上脫掉上衣，我覺得是很常見的事，但如果叫我在我不情願的狀況下，刻意去裸露上半身，我覺得很不合理。」

劉男控制慾極強 早餐約會揪泡湯

另外，對話紀錄裡也記下劉男控制欲極強的一面，晚上會連打50多通電話給阿威，要求他傳送讀書影片，在阿威傳送打赤膊影像後，劉男質問「決定跟著我做事，和認定的這段關係的時候，你的樣貌看起來比較乖，但影片的你其實看起來非常的不受教，我不知道哪一個才是真正的你，或是未來會不會變回影片中的樣子？」、「未來呢？會不會變回影片中的樣子，你覺得我應該接受哪一種兒子？」，並要求阿威送他中秋節影片裡戴著的項鍊；劉男更得寸進尺，想要六日早餐約會、散步聊天，或是邀約一起泡溫泉，「上大學後，會有更多時間父子相處，期待嗎」。

法官認為，劉男以情緒勒索、多次要求的方式，向未成年學生索要裸露影像，戕害阿威身心健全發展，考量劉男迄今否認犯罪，也未和解，碩士畢業、已婚、須扶養2名未成年子女等等，依他法使少年自行拍攝性影像罪判處3年10月有期徒刑。可上訴。

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