人妻女老師「色誘13歲少年當男寵」！教室激戰6次↑　互傳裸照

▲美國一名女老師因涉嫌誘姦男學生，恐將面臨20年徒刑。（圖／翻攝自Facebook）



記者王佩翊／編譯

美國紐澤西州一名36歲的前中學女教師菲絲勒（Ashley Fisler），因涉嫌與一名當時年僅13、14歲的男學生多次在校內發生性關係3月26日遭到逮捕。隨著案件進入司法程序，更多不堪的內幕被挖出。多名曾被她教過的學生與家長控訴，菲絲勒在學校時就經常穿著「像要去夜店」的清涼服裝，且明顯「偏愛」校內足球隊與棒球隊的男學生，對女學生則極度無禮。

教室、車內狂戰6次！甚至連求婚地也不放過

根據《紐約郵報》報導，菲絲勒2014年至2023年間在華盛頓鎮的奧查德谷中學（Orchard Valley Middle School）擔任社會科教師。檢方指控，她從2021年起，誘騙當時僅12歲的少年，並在少年13與14歲期間於學校教室內發生至少6次性關係，兩人甚至還會在車上幽會。

諷刺的是，菲絲勒的老公在2018年才同間教室內向她求婚，沒想到兩人的定情地卻成為她誘姦未成年男學生的犯罪現場。

7500頁露骨簡訊曝光！少年哀求：妳毀了我的純真

根據檢察官在庭上出示的驚人證據顯示，菲絲勒與該名未成年男學生互傳了長達7500頁的簡訊記錄，內容包含大量的性暗示與裸照。即便少年在今年1月試圖切斷關係，並崩潰寫下，「我必須努力修補被妳破壞的東西，妳奪走了我的純真，妳摧毀了我。」菲絲勒仍持續瘋狂傳訊騷擾，甚至被爆出還有另外2名男學生也曾收到過她的不雅簡訊。

前學生控「她超怪」：眼裡只有帥氣男運動員

一名現年20歲的前學生受訪時直言，「全校都知道她不對勁。」她控訴菲絲勒在校內頒獎時從不考慮女學生，名單上永遠是那些長相帥氣、參加球隊的男生，還會私下追蹤男學生的Instagram。也有家長指出，菲絲勒平日上課的穿著太過性感，完全不適合出現在校園中。

庭上淚崩求保釋遭拒 最重恐判20年

菲絲勒面對6項性侵未成年人、1項危害兒童福利及1項官方瀆職等罪名，法官2日駁回她的保釋申請，菲絲勒當庭痛哭。若罪名全數成立，菲絲勒最高將面臨20年的有期徒刑。

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