清明半夜誦經聲..紅磚封窗長年鎖門　陸「骨灰房」人鬼同鄰列違法

▲ 大陸出現「骨灰房」，長年不開窗，磚頭封窗，原來鄰居不是活人 。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

如果你發現隔壁鄰居長年不開窗，甚至用紅磚將窗戶死死封住，一年到頭幾乎無人出入，只有在清明時節才會傳來陣陣祭拜聲與誦經聲，千萬別以為那是空屋，因為住在那裡的鄰居極可能「不是活人」。這種被稱為「骨灰房」的驚悚現象，近年在大陸江蘇、河北、廣東等地蔓延，許多業主發現，辛苦買下的新家隔壁竟然被改造成專門安放骨灰盒的私人陰宅。大陸官方針對此歪風正式出手，新修訂的《殯葬管理條例》自2026年3月30日起實施，明確禁止將居民住宅「專門」用於安放骨灰，全面封堵這場荒謬的「人鬼同鄰」亂象。

綜合陸媒報導，江蘇某地出差的律師王玉辰，曾聽聞一起令人毛骨悚然的案例。一名當事人差點租下一間住宅，卻意外發現該層樓有好幾戶人家的衛生間被封死，或是陰面房間長年上鎖。

更恐怖的是，這些房子的窗戶甚至用紅磚填滿，外人完全無法窺視內部。事後鄰居才驚覺，這些房屋的業主並非為了居住，而是把屋子改造成存放祖先骨灰的「骨灰房」。

去年3月，廣東佛山一小區也爆發集體抗議。3套裝修風格極其怪異的房屋被鄰居質疑是「骨灰房」，引發多位業主抵制。雖然社區事後澄清內部僅設有「佛堂」，「與骨灰為鄰」的焦慮早已席捲各大城市，最直觀影響「房價下跌」。由於骨灰房通常出現在一線城市周邊、房價較低的地區，部分投資客視為比公墓更划算的「永恆地產」。

▼ 大陸「骨灰房」變成家廟。（圖／翻攝 百度）

▲「骨灰房」灰色地帶變成大陸仲介、資本炒房牟利途徑 。（圖／翻攝 百度）

中國殯葬協會原秘書長孫樹仁分析，這些鄰居「不是活人」的住宅，實質上是擅自改變房屋用途。這不僅造成鄰里心理極大負擔與不適，更涉及祭祀用火的公共安全風險。在法律層面上，這類房屋過去長期處於民政、房管、監管部門「三不管」的灰色地帶，給了部分中介與資本牟利空間。

為了解決這場「人鬼同鄰」的道德與安全危機，2026年3月30日正式實施的新修訂《殯葬管理條例》第38條明確規定「禁止將居民住宅專門用於安放骨灰。」這項政策為受擾鄰居提供了法律維權依據，將「骨灰房」正式列為違法行為。

此外，針對造成「骨灰房」出現的深層原因，大陸「天價墓地」與資源失衡，大陸各省市也開始探索替代方案。新《條例》鼓勵引導海葬、樹葬、草坪葬等節地安葬方式。

目前多地政府正加速興建公益性安葬設施。例如江蘇省提出全省新建、擴建100個城鄉公益性骨灰設施；常州市則在今年3月啟用城市公益骨灰存放樓，一期提供4000多個格位，並實行「零墓位費」政策，僅收取少量的基礎維護費。透過提供普惠、透明的公益格位，官方試圖引導百姓從「買房存骨灰」的畸形行為，轉向更文明、規範的公共存放設施，讓死者安寧，生者安居。

▼ 大陸政府出手整治「骨灰房」正式列為違法行為。（圖／翻攝 百度）