媒體人：藍營彰化無預警跳過謝衣鳯　鄭麗文恐是2026選戰最大破口

▲藍營原本可能是由立委謝衣鳳出戰彰化縣長。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨在2026年彰化縣長選戰佈局上，媒體人韋安5日表示，國民黨主席鄭麗文又鬧出一個大亂局，藍營在彰化最合理、也最被看好的國民黨立委謝衣鳳，白營也願意禮讓支持，然後國民黨在毫無預警下，以「謝家長輩反對」為理由，突然跳過民調最高、最有勝算的謝衣鳳，改推幾乎沒有知名度的魏平政出來選，讓白營從中央到地方全部火冒三丈，「如果這樣的決策模式繼續下去，鄭麗文恐怕真的會成為，國民黨2026選戰最大的破口」。

韋安表示，原本一路卡關的彰化縣長提名，最近突然出現戲劇性發展，而這個決定，很可能直接影響到年底被稱為「第七都」的彰化選情。

韋安說，藍營在彰化最合理、也最被看好的提名人選，原本一直都是國民黨立委謝衣鳳。她不只是藍營在彰化民調長期最高的候選人，也是民眾黨默默認可，願意合作支持的對象。

韋安表示，正因為如此，台灣民眾黨在彰化原本並沒有打算推出自己的縣長人選。地方白營普遍認為，只要國民黨提名謝衣鳳，藍白合作就順理成章，白營也願意支持；換句話說，彰化原本的藍白合模式其實非常簡單：藍營提名謝衣鳳，白營禮讓支持。

不過，韋安表示，國民黨在毫無預警的情況下，以「謝家長輩反對」為理由，突然跳過民調最高、最有勝算的謝衣鳳，改推幾乎沒有知名度的魏平政出來參選，「這個決定，不只讓謝衣鳳支持者傻眼，更讓白營從中央到地方全部火冒三丈」。

韋安說，當初民眾黨之所以不在彰化推人，是因為謝衣鳳值得支持，藍白合作有基礎。但現在國民黨自己放棄最強人選謝衣鳳，卻又完全沒有事先通知、沒有溝通、沒有商量，就直接單方面推出一個勝算極低的人選。

韋安表示，謝衣鳳出來，白營可以禮讓，但如果國民黨自己換人，那藍白合的模式就應該改成公平競爭，也就是藍營、白營各自推出人選，比民調、比實力，誰贏誰代表藍白陣營出戰。這樣的模式，在其他縣市早就有案例，但現在國民黨，卻連這個機會都不給民眾黨。

韋安進一步說，更讓局勢雪上加霜的是，國民黨內部現在還傳出，可能撤換目前彰化縣國民黨黨部主委，也就是謝衣鳳本人，改由一位蕭姓人士（指前立委蕭景田）接任。從縣長提名、到黨部主委換人、再到基層鄉鎮選舉布局，整盤棋被從上到下全部翻動，整個選舉節奏，已經被搞得荒腔走板、一團混亂。

韋安指出，人口規模僅次於六都、號稱「第七都」的彰化縣，原本藍白其實是有機會打一場漂亮選戰的，但現在卻因為鄭麗文和國民黨中央，一個糊塗的提名決定，不但讓彰化藍白合作化為烏有，也會外溢影響到全台藍白合的氛圍，更讓原本國民黨執政，有機會贏的「第七都」，可能提前宣告，在年底選舉中白白拱手讓人。

韋安認為，問題其實只有一句話，鄭麗文現在最大的毛病，就是該管的不管，不該管的亂管、胡管。地方整合、藍白協商、提名節奏，這些真正該處理的事情沒有處理好，反而在關鍵選區做出讓人看不懂的提名操作。他認為，一個提名搞翻藍白，把原本有機會合作、有機會贏的彰化選局整個打亂，「如果這樣的決策模式繼續下去，鄭麗文恐怕真的會成為，國民黨2026選戰最大的破口」。