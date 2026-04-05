南庄路坍露營客受困…5月大嬰沒奶粉！消防冒雨徒步送物資畫面曝

▲苗栗連日大雨災情嚴重，多名前往山區露營的家庭受困，其中還有急需奶粉的幼兒，消防人員面對坍方路段只得徒步上山運送物資。（圖／翻攝自Facebook／鍾東錦）

記者葉品辰／苗栗報導

受鋒面影響連日降雨，苗栗縣南庄山區道路出現掏空情形，消防局於昨(4)日晚間接獲通報，稱因通往露營區的聯外道路中斷，多名從北部與南部前往露營的民眾受困山區，其中還有一名僅5個月大的嬰兒急需奶粉與尿布等物資，消防局立即會同南庄鄉公所人員前往協助，但因道路坍塌、車輛無法通行，只能冒雨徒步進入營區運送物資。

消防人員指出，據了解，該露營團一行人原本相約到南庄山區露營，未料受到鋒面降雨影響，沿途路面鬆軟甚至出現掏空情形，由於受困家庭中有急需奶粉的嬰幼兒，一行人戴上頭燈、背負奶粉、尿布及泡麵等物資，小心通過坍方路段並徒步爬坡前進，最終順利將奶粉、尿布與食物送到營區，解決受困家庭燃眉之急。

苗栗縣長鍾東錦事後也在臉書發文表示，得知山區有嬰兒缺乏奶粉後，消防與公所人員立即購買物資上山支援，但途中道路中斷，只能改為徒步前進，在雨勢未歇且落石風險仍高的情況下相當危險，「看的讓人紅了眼眶」，直言大家都是守護苗栗的英雄，災後要好好慰勞一番。