　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中東戰火下　3月中國能源價格指數月增16.5%

▲▼油價,石油。（圖／VCG）

▲中東局勢影響能源價格。（圖／CFP）

文／中央社

中國行業性社會團體最新數據顯示，受中東局勢持續緊張、國際原油價格大幅上漲等輸入性因素影響，中國國內能源、化工價格指數大幅走高，月增幅度分別為16.5%和21.8%。

中新社報導，中國物流與採購聯合會今天發布的數據顯示，3月中國大宗商品價格指數（CBPI）為129.9點，月增4%，年增14.5%。

從指數運行情況來看，春節後企業生產穩步回升，市場需求較好釋放，供需雙向均呈現積極變化，大宗商品市場好轉基礎進一步鞏固。

分行業看，受中東局勢持續緊張、國際原油價格大幅上漲等輸入性因素影響，中國國內能源、化工價格指數大幅走高，月增幅度分別為16.5%和21.8%。

隨著節後中國國內市場需求逐步回升，以及鐵礦石進口物流運費上漲，黑色系價格指數月增幅度小幅上漲。受國際化肥價格上漲，生物燃料需求上升帶動，國內農產品價格指數月增2.8%。

分商品看，在中國物流與採購聯合會重點監測的50種大宗商品中，與上月相比，3月38種（76%）大宗商品價格上漲，12種（24%）大宗商品價格下跌。

3月漲幅前三的大宗商品為柴油、甲醇和乙二醇。跌幅前三的為氧化鐠釹、電解鋅和焦煤。

中國物流與採購聯合會大宗商品交易市場流通分會副會長周旭表示，3月中國大宗商品價格指數大幅上漲是國內大宗商品市場景氣水平回升、政策效應逐步顯現以及中東地緣政治持續緊張等因素共同作用的集中體現。

從國內外大宗商品指數的比較來看，中國大宗商品市場價格波動幅度遠小於國際市場。

周旭指出，當前外部不確定不穩定性因素交織，部分行業生產成本上漲壓力較大。面對新的形勢，產業企業需進一步加強外部輸入性風險研判與管控，拓寬原材料來源和替代性資源利用，增強市場風險抵御應對能力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄又有老店爆「臭酸春捲」！　業者喊冤
合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK：感覺當初
快訊／春捲釀134人中毒　檢方出手直奔正義市場
荷莫茲海峽重開？美伊收到停火提案　可能6日生效
又是團滅！伊朗逾50名高層遭擊殺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

四川景區「瑤池變尿池」 尿尿小童遭制止勸離...列禁入黑名單

14代家族守護丞相墓8百年　曾持火銃嚇退盜墓賊「世代堅持祖訓」

結婚當天發現未婚妻患思覺失調　陸男提告討25萬元彩禮

陸球星郭艾倫遭詐騙上千萬元！曾擔任反詐宣傳員

鎖定果粉用戶！　北京警方提醒：iMessage收「逾期律師函」別點

老後如何「善終走得快？」　50歲做這件事都來得及

太原餐館每晚提供1元便當給外賣小哥　持續一年20分鐘全賣完

深圳首次開放無人車夜間送貨　料將推廣各地

香港制定首份「五年規劃」　將納入「國家安全」

五賊夜盜將軍墓「早被盯上」　無人機靜默巡航全都錄

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

四川景區「瑤池變尿池」 尿尿小童遭制止勸離...列禁入黑名單

14代家族守護丞相墓8百年　曾持火銃嚇退盜墓賊「世代堅持祖訓」

結婚當天發現未婚妻患思覺失調　陸男提告討25萬元彩禮

陸球星郭艾倫遭詐騙上千萬元！曾擔任反詐宣傳員

鎖定果粉用戶！　北京警方提醒：iMessage收「逾期律師函」別點

老後如何「善終走得快？」　50歲做這件事都來得及

太原餐館每晚提供1元便當給外賣小哥　持續一年20分鐘全賣完

深圳首次開放無人車夜間送貨　料將推廣各地

香港制定首份「五年規劃」　將納入「國家安全」

五賊夜盜將軍墓「早被盯上」　無人機靜默巡航全都錄

「斜槓房仲」早外送、午賣房、晚再送　無怨文讚爆

肩頸痠痛好不了　營養師教你吃「3大關鍵營養」幫助舒緩

飆高音失常被諷「人老幹什麼都心酸」！信不爽回嗆：你嘴會不會酸

四川景區「瑤池變尿池」 尿尿小童遭制止勸離...列禁入黑名單

胡瓜神還原舞步零誤差！　無尊慘翻車「資深男星意外奪高分」全場震驚

澎湖縣長陳光復醒了！妻曝眼睛跟著聲音轉動　繼續面對選戰不會變

快訊／中職百轟M3！王柏融跨季隔18場再炸裂　兩分砲助台鋼擴領先

快訊／台中15歲少年停車場毆打爸媽、弟弟！警帶回將送少年法庭

3連敗更有幹勁！平野惠一：從谷底爬起來　直言隨時做好下台準備

SJ演唱會欄杆坍塌3粉絲墜地！　受傷當事人曝「厲旭醫院守整晚」

【摩西分海】巷口被逆向等紅燈的機車占滿 只好使用手勢

大陸熱門新聞

陸無差別砍人！多人死亡遺體殘缺不全

陸天才女孩史丹佛輟學創業 公司估值3500億...目標創造「AI數學家」

老後如何「善終走得快？」　

張雪直言沒補助「一個子兒都沒有」惹議 改口稱：政府搭好舞台就很棒了

中俄外長談中東情勢　將在安理會繼續合作

蓋洛普民調：中國全球領導力認可度超越美國

8旬老母與「AI兒子」視訊聊一年　

清明掃「名人墓」祭品很潮 曹操墓擺頭痛藥...張居正墓前滿是痔瘡膏

領先近4秒！「張雪機車」分析 WSBK 奪冠密碼

「我正當防衛！」陸女開車撞劫匪1死2傷　

中國首善陳光標捐勞斯萊斯給張雪 中國唯一一輛2026新款加長型幻影

太原餐館每晚提供1元便當給外賣小哥 持續一年20分鐘全賣完

央視讚《逐玉》張凌赫親選「雉雞翎造型」竟有寓意

紅磚封窗長年深鎖　陸「骨灰房」鄰居怕怕

更多熱門

相關新聞

伊朗無人機狂炸科威特　石油總部陷火海

伊朗無人機狂炸科威特　石油總部陷火海

美以與伊朗爆發戰爭進入第6週，科威特5日凌晨遭到多架伊朗無人機突襲，導致境內的石油部門綜合大樓、政府部會辦公室相繼起火。此外，兩座發電暨海水淡化廠也遭到重創，造成部分發電機組被迫停運，科威特政府緊急宣布當天改為居家辦公，目前軍方已全面進入高度戒備狀態。

美F-15軍官失蹤　恐重演1979年人質危機惡夢

美F-15軍官失蹤　恐重演1979年人質危機惡夢

美以中東狂轟　印度7年來首證實：買進伊朗石油

美以中東狂轟　印度7年來首證實：買進伊朗石油

美戰機20年首遭擊落　專家：肩射飛彈伏擊

美戰機20年首遭擊落　專家：肩射飛彈伏擊

美政府出手　Planet Labs封鎖中東衛星影像

美政府出手　Planet Labs封鎖中東衛星影像

關鍵字：

中東能源能源價格

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面