中東戰火下　3月中國能源價格指數月增16.5%

▲中東局勢影響能源價格。（圖／CFP）



文／中央社

中國行業性社會團體最新數據顯示，受中東局勢持續緊張、國際原油價格大幅上漲等輸入性因素影響，中國國內能源、化工價格指數大幅走高，月增幅度分別為16.5%和21.8%。

中新社報導，中國物流與採購聯合會今天發布的數據顯示，3月中國大宗商品價格指數（CBPI）為129.9點，月增4%，年增14.5%。

從指數運行情況來看，春節後企業生產穩步回升，市場需求較好釋放，供需雙向均呈現積極變化，大宗商品市場好轉基礎進一步鞏固。

分行業看，受中東局勢持續緊張、國際原油價格大幅上漲等輸入性因素影響，中國國內能源、化工價格指數大幅走高，月增幅度分別為16.5%和21.8%。

隨著節後中國國內市場需求逐步回升，以及鐵礦石進口物流運費上漲，黑色系價格指數月增幅度小幅上漲。受國際化肥價格上漲，生物燃料需求上升帶動，國內農產品價格指數月增2.8%。

分商品看，在中國物流與採購聯合會重點監測的50種大宗商品中，與上月相比，3月38種（76%）大宗商品價格上漲，12種（24%）大宗商品價格下跌。

3月漲幅前三的大宗商品為柴油、甲醇和乙二醇。跌幅前三的為氧化鐠釹、電解鋅和焦煤。

中國物流與採購聯合會大宗商品交易市場流通分會副會長周旭表示，3月中國大宗商品價格指數大幅上漲是國內大宗商品市場景氣水平回升、政策效應逐步顯現以及中東地緣政治持續緊張等因素共同作用的集中體現。

從國內外大宗商品指數的比較來看，中國大宗商品市場價格波動幅度遠小於國際市場。

周旭指出，當前外部不確定不穩定性因素交織，部分行業生產成本上漲壓力較大。面對新的形勢，產業企業需進一步加強外部輸入性風險研判與管控，拓寬原材料來源和替代性資源利用，增強市場風險抵御應對能力。