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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

邱毅：川普若被樂的衝昏頭　決定地面作戰美軍重大傷亡免不了

▲▼國民黨前立委邱毅被金溥聰提告求償100萬元，5日到台北地院出庭，笑稱兵來將擋、水來土淹。（圖／記者黃哲民攝）

▲國民黨前立委邱毅。（資料照／記者黃哲民攝）

記者陶本和／台北報導

美國空軍一架F-15E打擊鷹式戰鬥轟炸機（F-15E Strike Eagle）在伊朗境內墜毀，美國總統川普（Donald Trump）5日表示，美軍完成一場「美國史上最大膽」的搜救行動，成功救出一名受困敵後的飛官。對此，前立委邱毅表示，這下子川普又樂翻了，在自己社交平台大肆宣揚，「我認為這種延伸性解釋缺乏邏輯性，如果川普因此次營救成功，便被樂的衝昏頭，從而做出地面作戰的決策，那接下來美軍的重大傷亡，還是避免不了的」。

川普在發文中情緒激昂地表示，「我們救到他了！」（WE GOT HIM!）他指出，在過去的幾個小時內，美軍執行了史上最艱鉅的搜救任務，對象是一位表現傑出且備受尊敬的軍方上校。

美國空軍一架F-15E打擊鷹式戰鬥轟炸機（F-15E Strike Eagle）在伊朗境內墜毀，一名機組人員獲救送醫，而第二名機組人員已被救出。根據川普發文內容，這位飛官當時身處伊朗地勢險峻的山脈中，在敵後陣線面臨敵方每小時縮小範圍的搜捕。

川普感性表示，這名飛官雖然身處險境，但絕非孤軍奮戰，因為包含三軍統帥、戰爭部長、參謀長聯席會議主席在內的所有戰友，都在全天候監控其位置並縝密規劃營救。

對此，邱毅表示，據他了解，初始逃亡的飛行員躲進山區村莊，飛行員的身上配備有定位器，使美國搜救團隊找到他的藏身之處。當時美軍的指令是全力救援，若真救不出，最後生死關頭只有炸了他，總之就是不可以讓他被伊朗活捉。

邱毅指出，隨後營救他的特種部隊，在與當地民兵組織，以及稍後趕到的革命衛隊展開激戰。在雙方都付出極可觀的代價下，美軍特種部隊驚險救出飛行員。

邱毅認為，這下子川普又樂翻了，在自己的社交平台上大肆宣揚，也有馬屁精把這次營救成功，定調成地面作戰的前哨行動。

邱毅說，他認為這種延伸性解釋缺乏邏輯性，如果川普因此次營救成功，便被樂的衝昏頭，從而做出地面作戰的決策，那接下來美軍的重大傷亡，還是避免不了的。

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