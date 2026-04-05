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賞花竟變聞臭？　台南水道博物館揭「豬屎花」真相

▲台南山上花園水道博物館掌葉蘋婆開花，特殊氣味引發遊客誤會。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館掌葉蘋婆開花，特殊氣味引發遊客誤會。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

近日有民眾前往台南山上花園水道博物館賞花，卻一走進園區就聞到濃烈異味，誤以為環境清潔出問題，向館方反映，經查證後發現，氣味來源竟是園區內掌葉蘋婆開花所致，屬自然現象，館方除即時說明，也順勢將這場「聞臭誤會」轉化為生態教育機會，引導遊客認識植物特性。

館方指出，春季期間園區花況豐富，從淨水池周邊櫻花到博物館區南洋櫻陸續落幕，近期則由花旗木接棒盛開，吸引不少遊客前來賞花拍照。不過，部分遊客在入口廣場及動線區域聞到類似腐敗或糞味的氣味，影響遊園體驗，甚至懷疑清潔維護不周。

▲台南山上花園水道博物館掌葉蘋婆開花，特殊氣味引發遊客誤會。（記者林東良翻攝，下同）

經現場巡查後，工作人員發現氣味集中在掌葉蘋婆生長區域，且與其開花期高度吻合。掌葉蘋婆開花時會散發特殊氣味，因類似腐敗味道，民間俗稱「豬屎花」。園區內多為樹齡數十年的老樹，花量大、氣味自然也較為明顯。

館方進一步說明，掌葉蘋婆為日治時期引進台灣的外來樹種，原產於熱帶亞洲、非洲及澳洲，其氣味為植物自然特性。雖然味道特殊，但其紅色小花及後續裂開的果實仍具有觀賞價值，也吸引攝影愛好者駐足取景，形成視覺與嗅覺反差強烈的特殊體驗。

為避免遊客誤解，館方已於相關樹下設置解說牌，說明氣味來源與植物特色，協助民眾理解自然現象，將原本的負面感受轉為知識學習。館方也補充，近期周邊農田進入施肥期，空氣中氣味來源本就多元，掌葉蘋婆的氣味雖明顯，但屬短暫且可辨識的自然現象。

館方表示，未來將持續透過導覽與解說，讓遊客在賞花之餘，也能深入認識植物多樣性與自然環境，讓一場「聞臭」的誤會，成為理解生態的契機。

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