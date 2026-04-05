花蓮小將揮出榮耀！海星國小奪高爾夫團體冠軍　楊喻丞個人奪冠

▲海星國小選手楊喻丞拿下高女組個人冠軍。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣代表隊參加「114學年度第17屆全國小學業餘高爾夫隊際錦標賽」表現亮眼！海星國小高年級女子組勇奪團體冠軍，展現本縣深耕基層高爾夫運動的豐碩成果，多位選手於個人賽亦繳出優異成績，為花蓮再添體育榮耀。

本屆賽事中，海星國小選手整體表現穩健，其中楊喻丞以86、78桿優異成績奪得高女組個人冠軍，並助隊拿下團體冠軍；黃芊允以95、90桿榮獲團體冠軍並取得個人第11名；陳禹希以87、89桿獲得高女組第6名，展現穩定實力。男子與中年級組方面，黃楷翔以89、86桿獲得高男組第12名，陳梓甯則以107、107桿獲得中女組第9名，整體成績表現亮眼。

▲海星國小高年級女子組勇奪團體冠軍。

花蓮縣長徐榛蔚表示，選手們在全國賽場上展現沉穩心態與精湛球技，充分體現平日扎實訓練成果，令人感到驕傲與感動。此次佳績除仰賴選手努力不懈，更有賴教練團專業指導、學校行政團隊及家長長期支持與陪伴，共同成為孩子最堅實的後盾。

教育處翁書敏處長表示，高爾夫運動為本縣持續推動的重要體育項目之一，透過學校系統化培訓與賽事參與，逐步厚植基層選手實力。本次優異成績正是長期投入與耕耘的具體成果。未來縣府將持續優化訓練環境與資源支持，培育更多優秀選手站上全國舞台，為花蓮爭取更多榮耀。

