　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

花蓮小將揮出榮耀！海星國小奪高爾夫團體冠軍　楊喻丞個人奪冠

▲海星國小選手楊喻丞拿下高女組個人冠軍。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

星國小選手楊喻丞拿下高女組個人冠軍。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣代表隊參加「114學年度第17屆全國小學業餘高爾夫隊際錦標賽」表現亮眼！海星國小高年級女子組勇奪團體冠軍，展現本縣深耕基層高爾夫運動的豐碩成果，多位選手於個人賽亦繳出優異成績，為花蓮再添體育榮耀。

本屆賽事中，海星國小選手整體表現穩健，其中楊喻丞以86、78桿優異成績奪得高女組個人冠軍，並助隊拿下團體冠軍；黃芊允以95、90桿榮獲團體冠軍並取得個人第11名；陳禹希以87、89桿獲得高女組第6名，展現穩定實力。男子與中年級組方面，黃楷翔以89、86桿獲得高男組第12名，陳梓甯則以107、107桿獲得中女組第9名，整體成績表現亮眼。

▲海星國小選手楊喻丞拿下高女組個人冠軍。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

海星國小高年級女子組勇奪團體冠軍。

花蓮縣長徐榛蔚表示，選手們在全國賽場上展現沉穩心態與精湛球技，充分體現平日扎實訓練成果，令人感到驕傲與感動。此次佳績除仰賴選手努力不懈，更有賴教練團專業指導、學校行政團隊及家長長期支持與陪伴，共同成為孩子最堅實的後盾。

教育處翁書敏處長表示，高爾夫運動為本縣持續推動的重要體育項目之一，透過學校系統化培訓與賽事參與，逐步厚植基層選手實力。本次優異成績正是長期投入與耕耘的具體成果。未來縣府將持續優化訓練環境與資源支持，培育更多優秀選手站上全國舞台，為花蓮爭取更多榮耀。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄又有老店爆「臭酸春捲」！　業者喊冤
合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK：感覺當初
快訊／春捲釀134人中毒　檢方出手直奔正義市場
荷莫茲海峽重開？美伊收到停火提案　可能6日生效
又是團滅！伊朗逾50名高層遭擊殺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

極端氣候稻熱病常態化！玉里鎮防治用藥補助啓跑　每公頃600元

花蓮慈院3醫護獲優秀社會青年　護理部周英芳獲選全國優秀青年

基隆大佛禪院觀音聖誕法會　副市長邱佩琳祈福社會祥和

基隆8旬婦忘帶鑰匙深夜徘徊　警暖心陪伴守護助平安返家

花蓮T-CERT 成果亮眼！已成立4個分隊　考核驗証獲「特優」佳績

歡樂兒童節！富里鄉展開「森林冒險派對」　麥當勞大餐直送校園

配合順天宮清醮！新北龜吼漁夫市集明起休市3天　4/10恢復營業

台南南區衝撞案嫌犯落網　李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

「台灣民謠之父」鄧雨賢家族祖塔　鄧屋雲閣塔慶建塔70週年

快訊／清晨豪大雨　中橫台8線11K電桿倒樹坍

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

極端氣候稻熱病常態化！玉里鎮防治用藥補助啓跑　每公頃600元

花蓮慈院3醫護獲優秀社會青年　護理部周英芳獲選全國優秀青年

基隆大佛禪院觀音聖誕法會　副市長邱佩琳祈福社會祥和

基隆8旬婦忘帶鑰匙深夜徘徊　警暖心陪伴守護助平安返家

花蓮T-CERT 成果亮眼！已成立4個分隊　考核驗証獲「特優」佳績

歡樂兒童節！富里鄉展開「森林冒險派對」　麥當勞大餐直送校園

配合順天宮清醮！新北龜吼漁夫市集明起休市3天　4/10恢復營業

台南南區衝撞案嫌犯落網　李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

「台灣民謠之父」鄧雨賢家族祖塔　鄧屋雲閣塔慶建塔70週年

快訊／清晨豪大雨　中橫台8線11K電桿倒樹坍

飆高音失常被諷「人老幹什麼都心酸」！信不爽回嗆：你嘴會不會酸

四川景區「瑤池變尿池」 尿尿小童遭制止勸離...列禁入黑名單

胡瓜神還原舞步零誤差！　無尊慘翻車「資深男星意外奪高分」全場震驚

澎湖縣長陳光復醒了！妻曝眼睛跟著聲音轉動　繼續面對選戰不會變

快訊／中職百轟M3！王柏融跨季隔18場再炸裂　兩分砲助台鋼擴領先

快訊／台中15歲少年停車場毆打爸媽、弟弟！警帶回將送少年法庭

3連敗更有幹勁！平野惠一：從谷底爬起來　直言隨時做好下台準備

SJ演唱會欄杆坍塌3粉絲墜地！　受傷當事人曝「厲旭醫院守整晚」

這3種食物恐增加癌症風險！營養師提醒：很多人天天在吃

金主愛13歲開坦克　南韓國情院：北韓加速「女性領導人」接班作業

【家人開心就夠了】媽媽穿恐龍裝牽2汪接放學！女兒見面給擁抱敲幸福

地方熱門新聞

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

快訊／清晨豪大雨　中橫台8線11K電桿倒樹坍

新制上路　累犯違規駕駛須自費參加矯正班

航空城大道排水工程施工　部分路段改道通行

視察新店五城公墓祭祀服務　侯友宜：持續擴增殯葬量能

毛寶貝走完生命旅程　新北籲飼主完成除戶登記

鄧雨賢家族祖塔　鄧屋雲閣塔慶建塔70週年

新北龜吼漁夫市集明起休市3天　4/10恢復營業

台南南區衝撞案嫌犯落網李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

日本筑波大學赴新北交流　金山漫遊推農村創生國際化

基隆警守護清明連假　議員贈點心表達感謝

《戲說台灣》將三百年山林媽祖信仰搬上螢光幕

基隆8旬婦忘帶鑰匙深夜徘徊　警暖心陪伴助平安返家

獨居男夜半摔落床底求救　屏警循聲救援

更多熱門

相關新聞

鄧愷威轉隊當開心果　幫牛棚投手取中文名

鄧愷威轉隊當開心果　幫牛棚投手取中文名

鄧愷威近期在太空人牛棚表現穩定，場上繳出內容之餘，場下更以幽默個性與隊友迅速打成一片。轉播單位在比賽中透露，他不僅積極融入新環境，還成為牛棚氣氛的重要一員。

花蓮小將踢出雙冠　少年盃足賽過關斬將創佳績

花蓮小將踢出雙冠　少年盃足賽過關斬將創佳績

陸男子用國產手機「翻牆」刷Tik Tok及X 「未經批准」罰200元人民幣

陸男子用國產手機「翻牆」刷Tik Tok及X 「未經批准」罰200元人民幣

榮耀HONOR機器人手機藍圖曝光

榮耀HONOR機器人手機藍圖曝光

鏡頭自己動！全球首款「機器人手機」　

鏡頭自己動！全球首款「機器人手機」　

關鍵字：

花蓮小將榮耀海星國小高爾夫團體冠軍楊喻丞個人奪冠

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面