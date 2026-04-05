伊朗公開疑似美飛機殘骸照　稱摧毀2黑鷹直升機、2架C-130

▲伊朗國會議長卡利巴夫發布一張疑似美軍飛機殘骸的照片。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

伊朗革命衛隊發言人表示，伊朗軍隊在伊斯法罕南部摧毀美軍2架黑鷹直升機與2架C-130運輸機。國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）透過社群平台X發布一張疑似美軍飛機殘骸的照片，「如果美國再贏得3次這樣的『勝利』，將徹底完蛋」。

伊朗媒體稱美軍營救失敗 發布影像

半島電視台、CNN報導，美軍F-15E戰機3日在伊朗境內墜毀，總統川普4日晚間宣布營救行動成功落幕，機上2人均已獲救。分析師指出，這次的成功救援行動，讓伊朗無法把這名士兵當成談判籌碼。

只不過伊朗革命衛隊發言人堅稱，伊朗軍隊在伊斯法罕南部摧毀美軍2架黑鷹直升機與2架C-130運輸機。

???? عملیات به اصطلاح نجات ارتش آمریکا به شکست کامل انجامید



سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا: دو فروند هواپیمای نظامی ترابری سی۱۳۰ و دو فروند بالگرد بلک هاوک ارتش آمریکا با آتش خشم مقدس لشکریان اسلام در نیروهای مسلح مقتدر، منهدم شدند#ایران_قوی pic.twitter.com/mY55wNjrFC — خبرگزاری تسنیم (@Tasnimnews_Fa) April 5, 2026

塔斯尼姆通訊社（Tasnim）此前聲稱，「在伊斯法罕南部地區，數架美方敵機已被伊斯蘭勇士摧毀，飛行員救援行動以失敗告終」，黑鷹直升機與C-130運輸機遭擊中摧毀起火燃燒。多間伊朗官媒發布畫面，可見飛機殘骸在沙漠地區冒著黑煙。

IRGC PR: A U.S. enemy #aircraft searching for the downed fighter pilot was destroyed in southern Isfahan. Further details to follow.#Iran #IRGC #BreakingNews #Pilot #War pic.twitter.com/UeJWSDPbJo — Consulate General of the I.R. Iran in Mumbai (@IRANinMumbai) April 5, 2026

塔斯尼姆通訊社還說，川普為了掩蓋慘敗，發文宣稱進行一場特種任務行動營救在伊朗墜機的飛行員。伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）也分享一張飛機殘骸照片，並稱「如果美國再贏得3次這樣的『勝利』，將徹底完蛋」。

Several aircraft were destroyed during ​the U.S. mission to find a ‌stranded airman in Iran, the Revolutionary Guards said on Sunday ​according to Tasnim news ​agency. (Reuters)



"During a joint operation (Aerospace, Ground ⁠Force, Popular Units, Basij ​and Police command),… pic.twitter.com/NGCxIykU9m — TOLOnews English (@TOLONewsEnglish) April 5, 2026

針對美軍這場營救行動，目前還有部分具體細節尚未公布。根據CNN的整理，現階段已知的是F-15E戰機上的2名美軍士兵均獲救，整個救援過程並沒有美軍士兵傷亡，第一名飛行員是在墜機後不久獲救，目前正在接受治療，第二名獲救者是一名上校，有受傷，但已平安無事。

不過美國官方至今尚未針對部分具體細節做出說明，分別是營救行動的確切細節及發生地點、飛官確切位置和身分、第二名獲救者的傷勢詳情、失聯飛官如何躲過伊朗追捕、美軍是否在行動中損失飛機。