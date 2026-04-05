陽光女子合唱團自我矮化被罵翻　李遠：統戰手法「他們會玩很久」

▲李遠說對岸操作統戰手法就是要挑起台灣彼此對立。（圖／文化部提供）



生活中心／台北報導

電影《陽光女子合唱團》在官方微博宣傳以「中國台灣地區華語片影史票房冠軍」自稱，更轉貼國台辦說法認符合「一個中國原則」，引發台灣影迷反彈更喊聲追回輔導金。文化部長李遠今天表示，最近有4部國片同時在中國上映，就像4隻小老鼠被抓在手上隨便玩，對岸操作統戰的手法就是要挑起台灣彼此對立與仇恨，呼籲國人不要隨之起舞。

《陽光女子合唱團》接受政府合計逾1800萬元國片補助金，但登陸中國宣傳自稱為「中國台灣」，國台辦更稱表述符合一個中國原則，劇組官方微博還轉發並置頂國台辦說法，引起不少國內民眾憤慨。

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李遠今天受訪表示，中國統戰操作越來越細膩，最近有4部國片同時在中國上映就像有4隻小老鼠被它抓在手上隨便玩，它操作的方式就是會挑起台灣彼此對立和仇恨。他說：「我在這裡鄭重呼籲大家不要跟著起舞，因為這樣它會玩很久」。

李遠說，台灣的電影過去以後要講「中國台灣」、「中國怎樣」，全部的文宣都在他們手上；文化部最近要召開一個會議，對於要不要退回輔導金、台灣電影到那邊票房如何、能不能收回等，文化部會跟所有的業者好好談與中國市場打交道的所有問題。