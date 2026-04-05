　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

陽光女子合唱團自我矮化被罵翻　李遠：統戰手法「他們會玩很久」

▲文化部長李遠（左）邀請全國戲院代表，以及電影戲劇商業同業公會全國聯合會等交流。（圖／文化部提供）

▲李遠說對岸操作統戰手法就是要挑起台灣彼此對立。（圖／文化部提供）

生活中心／台北報導

電影《陽光女子合唱團》在官方微博宣傳以「中國台灣地區華語片影史票房冠軍」自稱，更轉貼國台辦說法認符合「一個中國原則」，引發台灣影迷反彈更喊聲追回輔導金。文化部長李遠今天表示，最近有4部國片同時在中國上映，就像4隻小老鼠被抓在手上隨便玩，對岸操作統戰的手法就是要挑起台灣彼此對立與仇恨，呼籲國人不要隨之起舞。

《陽光女子合唱團》接受政府合計逾1800萬元國片補助金，但登陸中國宣傳自稱為「中國台灣」，國台辦更稱表述符合一個中國原則，劇組官方微博還轉發並置頂國台辦說法，引起不少國內民眾憤慨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李遠今天受訪表示，中國統戰操作越來越細膩，最近有4部國片同時在中國上映就像有4隻小老鼠被它抓在手上隨便玩，它操作的方式就是會挑起台灣彼此對立和仇恨。他說：「我在這裡鄭重呼籲大家不要跟著起舞，因為這樣它會玩很久」。

李遠說，台灣的電影過去以後要講「中國台灣」、「中國怎樣」，全部的文宣都在他們手上；文化部最近要召開一個會議，對於要不要退回輔導金、台灣電影到那邊票房如何、能不能收回等，文化部會跟所有的業者好好談與中國市場打交道的所有問題。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄又有老店爆「臭酸春捲」！　業者喊冤
合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK：感覺當初
快訊／春捲釀134人中毒　檢方出手直奔正義市場
荷莫茲海峽重開？美伊收到停火提案　可能6日生效
又是團滅！伊朗逾50名高層遭擊殺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北市春捲又大又便宜「吃完就拉肚子」　律師不敢再吃：危險食物

傑昇通信慶40週年！名字有「這9字」送1490元防撞貼　同音也可以

臉書、Threads詐騙飆增！政院示警：見「金流認證失敗」立即停手

世界動物衛生組織核准　台灣從非洲豬瘟疫區除名

合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK：感覺當初蠻委屈

4星座「週三暴雨來了」！雙子、處女心好累　最新一週運勢曝

高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝

火舞舞者「著火沒人救」！消防粉專列3點轟：系統性的失敗

公婆「咬碎食物再餵孩」　小姑1句更無知！醫警告：恐染5疾病

郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒　親切與店家合照

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

北市春捲又大又便宜「吃完就拉肚子」　律師不敢再吃：危險食物

傑昇通信慶40週年！名字有「這9字」送1490元防撞貼　同音也可以

臉書、Threads詐騙飆增！政院示警：見「金流認證失敗」立即停手

世界動物衛生組織核准　台灣從非洲豬瘟疫區除名

合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK：感覺當初蠻委屈

4星座「週三暴雨來了」！雙子、處女心好累　最新一週運勢曝

高雄「恐龍酷樂園」單日湧28萬人次！塞爆衛武營　誇張人海照曝

火舞舞者「著火沒人救」！消防粉專列3點轟：系統性的失敗

公婆「咬碎食物再餵孩」　小姑1句更無知！醫警告：恐染5疾病

郭台銘野生現蹤！戴「中華隊」球帽吃壽喜燒　親切與店家合照

飆高音失常被諷「人老幹什麼都心酸」！信不爽回嗆：你嘴會不會酸

四川景區「瑤池變尿池」 尿尿小童遭制止勸離...列禁入黑名單

胡瓜神還原舞步零誤差！　無尊慘翻車「資深男星意外奪高分」全場震驚

澎湖縣長陳光復醒了！妻曝眼睛跟著聲音轉動　繼續面對選戰不會變

快訊／中職百轟M3！王柏融跨季隔18場再炸裂　兩分砲助台鋼擴領先

快訊／台中15歲少年停車場毆打爸媽、弟弟！警帶回將送少年法庭

3連敗更有幹勁！平野惠一：從谷底爬起來　直言隨時做好下台準備

SJ演唱會欄杆坍塌3粉絲墜地！　受傷當事人曝「厲旭醫院守整晚」

這3種食物恐增加癌症風險！營養師提醒：很多人天天在吃

金主愛13歲開坦克　南韓國情院：北韓加速「女性領導人」接班作業

【家人開心就夠了】媽媽穿恐龍裝牽2汪接放學！女兒見面給擁抱敲幸福

生活熱門新聞

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

尋獲失蹤47天山友　跑山獸索費遭批！律師挺

結帳「都會被問1句」客超不爽！店員吐內幕

快訊／強對流！　大雷雨擴4縣市

「誤信人造雨」喊國賠！正妹司機致歉

高雄春捲67人中毒　營養師揭「2高風險食材」易成中毒來源

今「觀音生」！　菩薩加持3生肖發大財

高雄春捲67人中毒　業者嗆「查錯誰賠？」網友怒了

他曝LINE「1功能」超少人用　對方感動：你是第一個

跑山獸收費被轟　本人回應了

快訊／全台變天！　7縣市大雨特報

更多熱門

相關新聞

《陽光女子》登陸票房曝光！丁禹兮新片壓6年逆襲

《陽光女子》登陸票房曝光！丁禹兮新片壓6年逆襲

創下全台7.5億元票房的《陽光女子合唱團》，4月4日進攻中國市場，首映當天獲得約209.4萬的綜合票房，然而，市場反饋並未如預期發酵，次日即腰斬到首日的一半，暫居貓眼清明新片榜單第6名。

罵《陽光女子合唱團》也沒用！她曝1招解

罵《陽光女子合唱團》也沒用！她曝1招解

陽光女子合唱團被標「中國台灣」　國台辦：反映客觀事實、無可指摘

陽光女子合唱團被標「中國台灣」　國台辦：反映客觀事實、無可指摘

《陽光女子合唱團》女女戀遭魔改

《陽光女子合唱團》女女戀遭魔改

《陽光女子合唱團》惹議！李遠3呼籲　曝製片已找文化部

《陽光女子合唱團》惹議！李遠3呼籲　曝製片已找文化部

關鍵字：

李遠陽光女子合唱團

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面