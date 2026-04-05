情陷金錢豹女公關！砸170萬卻「對郎造」...逆轉改判要她還錢

▲台中高分院查出，金錢豹林姓女公關已與另名男子結婚且生下1女，卻還刻意向賴男隱瞞並繼續要錢，改判林應給付69萬餘元給賴。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市賴姓男子在金錢豹酒店認識林姓女公關，2人一度交往約3年，後因感情生變分手，賴認為林女在交往期間，多次假意要結婚、共組家庭，向他索要母親罹癌醫療費、繳納購車貸款等各項開支，最後卻反與其他男子結婚，覺得自己受騙，向林女、車行等求償共約170萬元。一審認定賴屬於自願餽贈，判他敗訴；台中高分院查出，在賴以爲他與林還在交往的尾聲，林竟已與另名男子結婚且生下1女，卻還刻意向賴男隱瞞並繼續要錢，改判林應給付69萬餘元給賴，全案確定。

賴男主張，2018年他前往台中金錢豹酒店消費時，結識時任酒店公關的林姓女子，他自同年3月起至2021年8月間與林女交往，期間對方多次向他表示「想要結婚、共組家庭」，不時以需要周轉為由，恣意向他索要資金援助，他便以現金、刷卡等方式，給林女133萬4282元。

賴又稱，林女還夥同林母，向他佯稱因林母罹患癌症，需要支出醫療費及假髮費，向他要了20萬6000元，後來林母死亡，應由林女負賠償責任。

此外，林女又夥同1名劉姓男子，要他付了15萬9000元的車貸，後來他卻發現林女及劉男已於2020年7月底結婚，認為自己受騙上當，懷疑車行的曾姓、邱姓業者與林、劉合謀，要求4人賠償這筆金錢。

台中地院民事庭審酌，男女追求交往過程中，以提供金錢表達愛意乃是常情，賴男以餽贈方式交付林女，是博取林女好感手段，賴也未能舉證林有何故意以違背善良風俗的方法侵權，僅主張是遭林女哄騙，為無理由，判賴男敗訴，所有金額林女不須賠償。

賴男不服上訴，仍主張自己是遭到林女刻意營造穩定交往假象，並提出他與林女所有對話截圖紀錄，證明自己受騙。

台中高分院審閱相關文件，發現賴男多次對林女稱呼「老婆」，但林甚少正面回應或同以親暱用語稱呼；賴曾詢問「哪時帶我見你媽」？林答稱「等你讓我不做了哈哈哈」；以及2人曾一起去足體館按摩、到清境農場遊玩等情，以相關情境而言，僅能認為賴、林有交往情形，難以推認林曾表示「要結婚、共組家庭」等語。

但同時賴男也主張，在交往後期懷疑林女腳踏兩條船，曾詢問「妳是否在跟劉男交往？」林卻一直否認，還說「我跟你的感情也有付出」，甚至到了2020年與劉男結婚、生下1女後，仍然對他隱瞞，可見林女持續羅織雙方交往假象。法官勘驗對話後採信。

法官認為，林女結婚後刻意隱瞞劉男，甚至持續索要金錢，依民法第184條第1項後段規定，對劉男要負損害賠償責任，第一筆的133萬餘元之中，要還37萬715元；林母醫療費用中，認定還17萬1000元；車貸裡，認定是14萬9000元，此部分與車行、劉男無關，由林女全額給付，合計為69萬715元。兩造不得再上訴。