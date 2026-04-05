1200萬獎金瞬間歸零！英國老翁太崩潰「心臟病發」緊急送醫

▲約翰因為失去獎金而心臟病發住院。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國76歲老翁約翰（John Riding）在線上賭博遊戲贏得逾28.5萬英鎊（約新台幣1200萬元），未料準備提款瞬間，帳號遭到封鎖，帳戶獎金也瞬間消失，讓他悲傷到心臟病發住院治療。

匯款瞬間歸零 彩券公司沒解釋

BBC報導，約翰3月16日用手機玩線上賭博遊戲時，幸運中了頭獎。他特地拿給當地投注站老闆查看，再次確認自己真的走運了。

約翰立刻決定匯出遊戲帳戶的28.5萬英鎊，未料一按下提款按鈕，立刻被系統封鎖，「它不讓我輸入密碼或做任何事情，就這樣把我封鎖無法登入帳號，從此之後我一直拿不回（帳號）。」

彩券公司威廉希爾（William Hill）隔日發電子郵件告知，已對約翰帳戶進行調整，收回28.5萬英鎊並且重新存入15.40英鎊（約新台幣650元），但未解釋最新這筆新增匯款用途為何。

'I had heart attack after £285k William Hill error' https://t.co/Ve6hyLHDCJ — BBC Lancashire (@BBCLancashire) April 3, 2026

得獎落空太衝擊 他心臟病發住院

約翰多次致電客服，始終無法解決問題，平時不菸不酒的他，連續好幾天無法與人交談，「我上床睡覺時感覺非常不舒服，結果被救護車送進醫院，原因是心臟病發。」

幸好，約翰已於4月初出院回家。他受訪時回憶，「這把我徹底擊垮了，我整個人失去平衡並且心臟病發。當你處於狂喜之中卻又突然跌到谷底，就像被大錘子重擊，思緒徹底陷入混亂。」兒子亞當也坦言，「我們在急救室待了整整18個小時，真的以為他撐不過去。」

技術漏洞釀災 多人尋求訴訟

威廉希爾事後解釋，旗下「Jackpot Drop」遊戲出現技術漏洞，導致「錯誤金額」被計入玩家帳戶，但已經解決問題，對約翰經歷的狀況「深表遺憾」。

法律事務所Ellis Jones律師卡諾利克（Paul Kanolik）透露，已有「多名」遭類似方式撤銷獎金的玩家尋求法律協助，目前正評估以集體訴訟方式追討。