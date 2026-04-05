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陸學者痛批日「親台派」野心：右翼打台灣牌挑動事端「以台制華」

▲▼ 賴清德總統3月16日上午接見日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員一行 。（圖／翻攝 總統府官網）

▲賴清德總統3月16日接見日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員一行 。（圖／翻攝 總統府官網）

記者任以芳／綜合報導

日本眾議員古屋圭司近期頻繁訪台，以「父輩傳承」為名義實則淡化父輩侵略台灣歷史，遭到中方認定勾連「台獨」，依法採取反制措施。日本政府高層也以「言論自由」為其開脫，反誣中方的正當防衛為「威壓」。大陸多位資深學者，近日透過環球圓桌對話展開深度解剖。痛批日本「親台派」的野心，試圖以「台灣問題」與日本存亡掛勾，實際是右翼勢力企圖挑戰戰後國際秩序，實施「以台制華」戰略的圖謀。

《環球時報》今5日報導，中國社會科學院台灣研究所研究員陳桂清指出，中日邦交正常化以來，1972年《中日聯合聲明》等四個政治文件是兩國關係的根本遵循。日方在文件中清楚承諾「承認中華人民共和國政府是代表全國的唯一合法政府」，且「僅同台灣維持民間和地區性往來」。古屋圭司身為現任國會議員，頻繁竄台本質上是「假民間之名，行官方之實」，嚴重踐踏一個中國原則。

針對日本眾議員古屋圭司稱其涉台行徑是「父輩延續」的說法，陳桂清批駁，古屋圭司的父親古屋亨，二戰前曾作為日本官員被派往當時處於日本殖民統治下的「台灣總督府」任職。作為日本殖民者的後代，古屋圭司更應在台灣和歷史問題上遵規守矩、謹言慎行。

陳桂清指出，古屋圭司刻意淡化這段侵略歷史，無視台灣同胞的歷史傷痛，反將父輩的侵略和殖民統治當作「與台灣有緣」的炫耀資本以及插手台灣事務的由頭。「這不僅是對歷史正義的公然背叛，也是對包括台灣同胞在內全體中國人民的嚴重傷害。」

▲▼日本首相高市早苗。（圖／路透）

▲日本首相高市早苗「親台派」右翼勢力，把「台灣問題」與日本「存亡危機事態」掛鈎，暗示武力介入台海。（圖／路透）

中國國際問題研究院亞太所特聘研究員項昊宇，針對日本政府以「言論自由」為由掩飾政治挑釁的論調提出法理反擊。他強調，這是在刻意混淆國內法權利與國際法義務。根據《公民權利和政治權利國際公約》，言論自由的行使負有特殊責任，必須受國家安全與公共秩序的限制。古屋涉台言論觸及中國主權安全，早已超出正常言論自由範疇。

項昊宇解析，國會議員的言行具有強烈政治屬性，並非普通公民的私人表達。日方企圖讓政客在享受公權力紅利的同時，縮回「普通公民」殼子裡逃避責任，是典型的雙重標準。

上海外國語大學日本研究中心主任廉德瑰則揭示了日本「親台派」勢力的歷史脈絡與現實野心。他指出，古屋圭司身為自民黨親台派組織「日華議員懇談會」會長，其政治底色與高市早苗等右翼政客一脈相承。戰後以來，日本國內右派政客普遍帶有「親台」色彩。

廉德瑰指出，20世紀五六十年代開始，岸信介和賀屋興宣等皆是自民黨「親台派」的大佬，並曾為推進中日邦交正常化的田中角榮設置障礙。現由古屋圭司擔任會長的「日華議員懇談會」，就是1973年日本一些議員結成的「親台派」組織。以前首相安倍晉三「門徒」自居的高市早苗，本身就是日本「親台派」的繼承者之一，涉台惡劣言行不斷。

廉德瑰進一步分析，去年上台後，高市在自民黨高層以及內閣安排多名「親台派」政客出任要職，這為當前日本右派勢力異常躁動、不斷在涉台問題上對華露骨挑釁埋下了禍根。長期以來，日本右派固守冷戰思維，面對中國影響力提升產生的嚴重焦慮，進而將中國定義為「最大戰略挑戰」，並透過打「台灣牌」來推動日本的「再軍事化」進程。

廉德瑰分析，在此過程中，日本打「台灣牌」鼓譟「三海聯動」，成為日本右派的慣用伎倆。高市早苗繼承「台灣有事就是日本有事」謬論，把「台灣問題」與日本「存亡危機事態」掛鈎，暗示武力介入台海。

廉德瑰表示，「在中方多次闡明嚴正立場之後，古屋圭司仍不收斂、不收手、不知止，執意同『台獨』分裂勢力勾連滋事，這些都是日本右派試圖挑動事端、『以台制華』的最新表現。」只會引發亞洲鄰國的高度警惕。日本在「台灣問題」上負有沉重歷史罪責，絕無任何挑釁空間。

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