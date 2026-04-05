糖尿病患失智症機率高！醫曝遵守這種飲食方式...降低一半風險

▲▼民眾踴躍參與糖尿病友會。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

不少民眾也關心自身狀況，包括「血糖控制穩定卻仍常口乾」、「夜間頻尿是否代表病情惡化」等。門諾醫院副院長、神經內科醫師王志弘從糖尿病與失智症的關聯談起，不只破解飲食迷思，也提醒長輩：「動腦固然重要，常與人互動，比獨自在家滑手機更能保護大腦。」



王志弘指出，糖尿病與失智症其實是「同一條時間軸上的兩個問題」。年紀越大，兩者的盛行率都會增加。根據研究，若確診糖尿病後七年內，罹患失智症的機率則高於一般人。他進一步解釋，失智症最常見有兩種類型，一種是阿茲海默症，與大腦內異常蛋白質堆積有關；另一種則是血管性失智症，通常與多次小中風累積造成的腦部損傷有關。而糖尿病正是血管疾病的重要危險因子，因此會提高這兩類失智症的發生機率。





「血糖太高不好，但太低也不好。」王志弘說，高血糖會造成血管發炎、加速腦部退化；但低血糖更可怕，因為每一次嚴重低血糖，都可能對大腦造成急性傷害。他建議，中高齡糖尿病患者的糖化血色素最好控制在6.5到7.5之間，不必刻意壓得太低，「穩定」才是關鍵。

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除了血糖控制，飲食也是保護大腦的重要關鍵。王志弘分享近年被廣泛研究的「MIND飲食」，也就是結合地中海飲食與得舒飲食的健康模式。研究發現，如果嚴格遵守這種飲食方式，可降低約53％的失智風險；即使只是部分遵循，也能降低約35％。長期實踐，甚至可能讓大腦年輕約7.5歲。聽到這裡，台下不少長輩立刻低頭做筆記。

▲醫師從糖尿病與失智症的關聯談起，不只破解飲食迷思，也提醒長輩：「常與人互動，比獨自在家滑手機更能保護大腦。」



醫師也將「外國人的健康食譜」轉化為台灣版的日常選擇，建議多攝取地瓜葉、空心菜等深綠色蔬菜，水果則可用葡萄或桑葚取代藍莓，連皮食用補充花青素，但須徹底清洗。蛋白質來源以魚類、豆類及雞蛋為佳，特別適合長輩補充；相對紅肉、油炸與加工食品則應減少。王志弘強調：「天然多吃、加工少吃，就是原則。」



張姓阿嬤舉手問：「我在家都玩手機遊戲，打紅球、打麻將那種，這樣是不是可以防失智？」王志弘則笑著回答：「有幫助，但效果可能沒有跟人互動那麼好。」他解釋，手機遊戲確實會刺激反應與注意力，但人類畢竟是群體動物，與他人互動、聊天、參加活動，對大腦的刺激更全面。

▲醫師分享，結合地中海飲食與得舒飲食的健康模式，嚴格遵守可降低約53％的失智風險。



因此他鼓勵長輩多走出家門，到社區據點、文健站或活動中心參加課程，唱歌、跳舞、寫書法、做手工藝都很好。「在家打手遊，不如出門跟人聊天。」一句話逗得全場笑聲不斷。



此外，他也建議病友們每週至少要有150分鐘的中等強度運動，例如快走、游泳或慢跑，同時也可以搭配阻力訓練，例如深蹲或彈力帶運動。另外像太極、瑜伽等結合動作與思考的活動，也有助於刺激大腦。「動身體，也是在動腦。」



王志弘提醒，糖尿病並不可怕，可怕的是忽視它帶來的長期影響。只要從飲食、運動與生活習慣開始調整，就有機會守住血糖，也守住記憶。

