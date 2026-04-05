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清明祭祖防火不鬆懈！　南消前進富貴南山宣導「四不一要」

▲南消七大隊中正分隊前進富貴南山設置宣導站，提醒民眾清明掃墓注意防火安全。（記者林東良翻攝，下同）

▲南消七大隊中正分隊前進富貴南山設置宣導站，提醒民眾清明掃墓注意防火安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

清明時節是國人慎終追遠的重要日子，掃墓祭祖人潮大幅增加，也伴隨林野火災風險上升，台南市消防局第七救災救護大隊中正分隊，特別於清明連假期間前進富貴南山公墓入口設置防火宣導站，加強巡查與警戒，同時向民眾宣導用火安全觀念，盼民眾在追思先人的同時，也能共同守護山林安全。

消防局指出，清明期間常見民眾焚燒紙錢、燃放鞭炮或清理墓地焚燒雜草，若遇風勢強勁或稍有疏忽，極易引發火勢蔓延，造成林野火災。為此，中正分隊特別在現場發放「宣導水袋」，提醒民眾祭拜後務必澆熄餘燼，落實「人離火熄」原則，避免火源復燃。

▲南消七大隊中正分隊前進富貴南山設置宣導站，提醒民眾清明掃墓注意防火安全。（記者林東良翻攝，下同）

消防人員也現場加強宣導清明掃墓「四不一要」防火準則，包括除草「不用火」、紙錢「不燃燒」、爆竹「不燃放」、菸蒂「不亂丟」，以及垃圾「要帶走」，呼籲從日常細節落實防火，降低災害發生機率。

第七大隊大隊長石家源表示，若掃墓過程中不慎發現火警，應保持冷靜並立即撥打119報案，同時清楚說明火場位置，以利消防人員迅速到場處置，避免災情擴大。

消防局長楊宗林則提醒，清明祭祖重在心意，民眾可多採取「以功代金」或減少用火等環保方式，不僅能降低火災風險，也有助於改善空氣品質，為下一代留下更乾淨的生活環境。

▲南消七大隊中正分隊前進富貴南山設置宣導站，提醒民眾清明掃墓注意防火安全。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲也強調，祭祖掃墓不只是表達敬意，更要兼顧環境與安全，尤其清明期間天氣乾燥，更需提高警覺，落實防火措施，讓祖先安心、市民平安，共同度過安全無虞的清明佳節。

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