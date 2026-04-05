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蓋洛普民調：中國全球領導力認可度超越美國 　北約對美支持率跌

▲▼ 川普就伊朗戰爭發表全國演說。（圖／路透）

▲ 川普反覆「變臉」政策與做法，讓盟友失去信任。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國民調機構蓋洛普（Gallup）近日公布2025年全球民意調查顯示，中國在全球領導力認可度方面已超越美國。數據顯示，全球對大陸領導力的支持率中位數為36%，領先美國5個百分點，為蓋洛普近20年調查中中國對美領先幅度最大的一次。在全球中位數認可度、淨認可度及相對淨認可度三項指標上，中國均高於美國。

綜合陸媒報導，此項民調是蓋洛普於2025年在130多個國家和地區進行，對比對大陸、美國、德國、俄羅斯四國全球領導力。數據顯示，36%受訪者認可中國的全球領導力（比去年上升4%），認可美國領導力的比率為31%（比去年下跌8%）。不認可美國領導力的比率達48%，創調查以來新高。此前，中國曾兩次超過美國領導力認可度，一次是前總統小布希總統（George W. Bush）任期內，另一次是在川普（Donald Trump）第一任期內。

調查顯示，有23個國家和地區對中國領導力的滿意度提高逾10%。過去一年，美國支持率在44個國家和地區驟降超10%，在北約盟國跌幅尤為顯著：德國、葡萄牙、加拿大、英國、意大利均大幅下滑。

民調結果顯示，2024年至2025年間，對美國的認可度在多國出現大幅下滑，在44個國家和地區下降了10個百分點或以上，主要是包括北約成員國在內的美國盟友。

其中，德國對美國認可度驟降39個百分點，降幅居全球之首。其次是葡萄牙，下降38個百分點。包括加拿大、英國、意大利等美國長期夥伴，對美國認可度也出現了明顯下降。

該報告發佈的最新結果，基於蓋洛普在2025年對130多個國家和地區展開的調查，發生在美國今年1月宣佈退出66個國際組織，以及2月底對伊朗發動軍事打擊之前。

報告並指出，過去20年美國領導力認可度的變化，某種程度反映國際格局正朝向更加多極化的方向發展。相較之下，對中國的認可度長期以來變化不大，但2025年升至36%，高於過去二十年來通常維持在30%出頭的水平。

近年多項國際民意調查均顯示，全球各地民眾對美國形象評價出現下降趨勢。部分評論認為，美國在軍事行動、貿易政策及國際協議上的政策反覆，影響其國際形象與政策可信度。

《大公報網》報導引述美國《外交政策》刊文，「世界對華盛頓魯莽且經常是單邊的帝國主義行為感到厭惡。」多項國際民意調查佐證這一觀點，世界各地民眾對美國形象評價大幅下滑。

從聲稱美伊「非常接近」達成協議到突然空襲伊朗，川普政府在伊朗核問題上反覆「變臉」；原本互惠共贏的國際合作，在川普政府口中成為「所有貿易夥伴都在剝削美國」……川普政府不斷「退群」「毀約」，挑起全球「關稅戰」。

報導引述諾姆·喬姆斯基等美國學者指出，美國已淪為「流氓超級大國」。2026年開年，世界各地亂象與美國不無關係，烏克蘭危機、中東地緣衝突未見平息，美國突襲委內瑞拉、揚言「購買」格陵蘭島、對伊朗動武，國際規則一再被踐踏和破壞。

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