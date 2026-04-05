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《戲說台灣》赴南投鹿谷鄉開鏡　三百年山林媽祖信仰躍上螢光幕

▲《戲說台灣－小半天媽祖》開鏡，演員粉絲相見歡。（圖／民眾提供，下同）

▲《戲說台灣－小半天媽祖》開鏡，演員粉絲相見歡。（圖／民眾提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

長壽民俗劇《戲說台灣》推出全新單元《小半天媽祖》，於4月4日赴南投鹿谷鄉小半天天林宮舉行「開鏡典禮暨演員粉絲見面會」，吸引眾多信眾、民眾與戲迷踴躍到場共襄盛舉，現場人潮湧動、氣氛熱烈，為深植山林三百餘年的當地媽祖信仰撰寫全新篇章。

活動當日上午依循傳統禮俗舉行開鏡團拜儀式，由劇組與廟方人員虔誠祭拜天上聖母，祈求拍攝過程順利圓滿、播出收視長紅，也表達對地方信仰的尊重與敬意；下午的演員粉絲見面會由主要演員親自與觀眾面對面互動，分享拍攝過程中的點滴與角色詮釋心得，並開放現場民眾合影留念，並規劃竹藝DIY體驗活動、結合鹿谷著名的竹產業文化，讓參與民眾在欣賞戲劇活動之餘，也感受山林文化與生活脈動。

▲《戲說台灣－小半天媽祖》開鏡，百年山林信仰躍上螢光幕，演員粉絲見面會熱鬧登場。（圖／民眾提供）

廟方指出，小半天媽祖信仰可追溯至西元1685年（清康熙二十四年），由福建漳州蘇姓先民恭請媽祖聖像渡海來臺，隨著開墾腳步，至1700年（康熙三十九年）移墾至鹿谷小半天地區安座，初期僅以簡易草寮奉祀，後因風災影響移至蘇姓公廳，信仰逐步擴展，成為地方重要的精神依歸，歷經三百餘年發展，這尊長年供奉於高山地區的媽祖神尊，也成為全台少見的山林媽祖信仰象徵。

▲《戲說台灣－小半天媽祖》開鏡，百年山林信仰躍上螢光幕，演員粉絲見面會熱鬧登場。（圖／民眾提供）

天林宮副主委蘇福凱表示，該廟於民國113年啟動重修工程，並於114年農曆十月初二至初四舉行入火安座與慶成謝土醮典，本次《戲說台灣－小半天媽祖》拍攝契機即源於廟方重修謝土期間，電視台前來採訪、經請示媽祖允筊後促成此次合作，並特別選在開春期間舉行開鏡典禮，將以天林宮深厚歷史背景，融合在地傳說與神蹟故事進行戲劇化詮釋，呈現山林之中獨具特色的宗教文化與人文風貌。

劇中飾演媽祖的演員洪喻蕎分享，能夠獲得此角色深感緣分，在詮釋過程中體會到「放下執著、勇敢向前」的人生哲理，透過戲劇不僅傳遞信仰精神，也帶給自身深刻的生命體悟；演員鍾天表示，希望將小半天媽祖的慈悲精神與宗教文化推廣至更廣泛的族群，讓更多人認識這段珍貴的在地故事。

廟方指出，此次與電視劇組合作，不僅是地方一大盛事，更是推廣深藏山林的小半天媽祖百年信仰的重要契機，也為地方觀光與文化發展注入新動能；該劇播出時間安排於媽祖聖誕前夕的5月4日至5月8日，以及5月11日至5月15日。

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