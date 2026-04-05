賴清德：勇敢台灣人面對威權、境外極權勢力　始終沒有屈服

▲總統賴清德出席「原林義雄宅邸/台灣基督長老教會義光教會具轉型正義意涵場址標示牌揭牌儀式」。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德5日出席「原林義雄宅邸／台灣基督長老教會義光教會 『具轉型正義意涵場址』標示牌揭牌儀式」時表示，勇敢的台灣人，面對威權統治、面對境外極權勢力，始終沒有屈服。他表示，因為當年的信念與堅持，讓台灣成為亞洲最自由的民主國家之一；也因為世世代代對民主價值的守護，讓台灣經濟展現使人敬佩的韌性，更在全球繁榮發展中，扮演不可或缺的關鍵角色。

賴清德表示，去年他在二二八中樞紀念儀式上，請文化部啟動審議程序，將「林宅血案」的發生所在地，也就是今天所在的義光教會，列為「具有轉型正義意義場所」，予以保存跟維護。他說，透過今天的揭牌儀式，義光教會，正式成為台灣第一個，由民間自主申請、並審定通過的「具轉型正義意涵場址」。這不只是對歷史現場的保存，更是國家勇敢面對歷史、記住傷痛，並從中深化民主的重要時刻。

賴清德指出，「林宅血案」發生在46年前的2月28日，當時震驚全國與國際社會，這是林義雄一家人難以承受的傷痛，更是威權政府侵害人權，最黑暗、沉痛的一頁。他表示，自從他上任後，要求加速政治檔案開放，追查真相；截至今年2月為止，包括歷年清查移交的檔案，國安局已解密並移交給國發會檔案局的政治檔案，總計超過14萬件，其中也包括與「林宅血案」相關的檔卷，也已經全數解密。

賴清德說，在追查真相的過程中，從監察院的調查報告可知道，製造林宅血案的目的，是為了阻止黨外活動、強化社會控制，而且根據1980年國安局的情資報告，當時對於「林宅血案」，已經排除由黨外人士、台獨人士、以及國際有關組織等行凶的可能。



賴清德表示，歷年的調查和分析都呈現出，威權統治之下，國家機器的介入與對真相的掩蓋；現在的民主政府不僅要代表國家誠實面對真相，更要堅定推動轉型正義。這也是為何他在去年二二八，請文化部啟動審議程序，保存更多具有轉型正義意義的歷史場址。



賴清德說，他要感謝長老教會、義光教會、還有林義雄及其家人們，以堅定的信念，讓今天這個曾令人悲痛的歷史現場，轉化為傳遞福音、守護正義的民主燈塔。

▼總統賴清德出席「原林義雄宅邸/台灣基督長老教會義光教會具轉型正義意涵場址標示牌揭牌儀式」。（圖／總統府提供）







賴清德指出，前陣子，改編「林宅血案」的影視作品，引發社會爭議。許多人除了開始關注 「林宅血案」，也主動來到義光教會，補修這堂名為「台灣」的歷史課。他表示，這股「重新認識台灣歷史」的力量，令人感動，他相信當越來越多人願意補這堂台灣的歷史課，就會更有自信，向世界說台灣人的故事，真正的故事。



賴清德表示，台灣人的故事，就是勇敢的故事，即使在「林宅血案」發生後，面對殘酷的恫嚇和高壓的政治氣氛，台灣人民並沒有因此退縮，更加堅定推動台灣走向民主化。他說，到了1996年，台灣人選出屬於自己的總統，但當時有人警告，總統直選是對中國的挑釁，可能引發台海戰爭，但台灣人同樣沒有退縮，而是懷抱決心，投下寶貴神聖的選票，每一張選票的背後，都是一顆在飛彈威脅下依然不願低頭的心。



賴清德認為，這就是台灣人的故事，每一次的選擇，都會決定我們的未來。如果台灣民主運動，因為「林宅血案」的發生而停滯，我們就無法走出威權專制的黑暗年代；如果30年前，我們在中國飛彈威脅下選擇屈服，總統直選也不可能成功，台灣就不會是一個主權在民、主權獨立的國家。



「勇敢的台灣人，面對威權統治、面對境外極權勢力，始終沒有屈服」。賴清德表示，因為當年的信念與堅持，讓台灣成為亞洲最自由的民主國家之一；也因為世世代代對民主價值的守護，讓台灣經濟展現使人敬佩的韌性，更在全球繁榮發展中，扮演不可或缺的關鍵角色。



賴清德說，雖然台灣已經走出威權體制，但境外敵對勢力仍透過認知作戰，企圖扭曲台灣的歷史、混淆敵我界線，並以各種方式滲透台灣，想要利用我們內部的分歧，製造對立與混亂，減少台灣人民對民主自由的信念。



賴清德強調，現在又有人說，只要向威權妥協，就可以不用強化國防；把台灣提升國防、強化自我防衛，視為對威權者的挑戰，甚至認為，只要與威權者握手交流妥協就能換來和平，「但歷史早已告訴我們，真正的和平，從來不是靠著向威權低頭或妥協換來的」。



賴清德說，面對這樣的挑戰，最好的防衛，就是清楚的歷史、共同的記憶。歷史的真相越明白，我們就越不可能被操弄；共同的記憶越清楚，就越不可能被分化。因此，他請文化部持續與民間攜手合作，讓更多威權時期侵害人權的歷史現場，保存為具轉型正義意涵的場址；並透過講座、展覽、影片進行公共對話，成為公民教育的空間，凝聚更多守護台灣民主的力量。



最後，賴清德再次感謝每一位勇敢的國家主人，勇敢的台灣人，造就了今日的繁榮台灣。他說，讓我們繼續秉持同樣的勇氣，追求人權與正義、守護我們珍貴的民主與自由。

▼總統賴清德出席「原林義雄宅邸/台灣基督長老教會義光教會具轉型正義意涵場址標示牌揭牌儀式」。（圖／總統府提供）

