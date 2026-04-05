分析／複製連胡會和平使命　鄭麗文需拿捏鄭習會分寸才能成選戰利多

▲國民黨主席鄭麗文即將啟程訪陸。（圖／記者林敬旻攝）

文／記者鄭佩玟

國民黨主席鄭麗文應中共中央總書記習近平的邀請，將於4月7日到12日訪問中國大陸，鄭麗文上台之後一直心心念念的「鄭習會」終於要成真。在台海戰雲密布的當下，國民黨啟動兩岸和平對話管道，勢必將被綠營貼上中共代理人的抹紅標籤，因此該如何拿捏分寸成為關鍵，讓國共兩黨推動的和平紅利能夠進一步落實，才是國民黨爭取2026九合一選舉，乃至2028總統大選的利多。

前國民黨副主席連勝文昨日透過臉書語重心長表示，父親連戰2005年的赴陸和平之旅事前低調籌畫數個月，審慎思考每一個場合所要講的每一句話；由於兩岸相隔60多年，在不了解中國的社會實況下，父親也告誡他們，不應針對中國發表沒有任何事實根據的評論，以免造成誤解甚至凸顯自己的無知。他認為，現在的兩岸環境比20年前更嚴峻，互信基礎薄弱且地緣政治緊張，如何抓住中間平衡的線，傳達和平發展理念並堅持雙贏路線，是當前極具挑戰的課題。

當時隨行連戰出訪的發言人鄭麗文，如今搖身一變成為國民黨主席，她將此行定調為「2026和平之旅」，企圖複製2005年連戰的「破冰之旅」為即將到來的選戰增加利多，但隨著民進黨長期執政，時空背景已不如以往，民氣改變之下鄭麗文需得拿捏好分寸，可以表達台灣人民對和平的想望，同時踩穩台灣人民對民主自由生活方式的堅持，讓兩岸和平的基礎不能僅僅建立在陸方的善意之上，更應建立在「對等尊嚴」之上。

當前國民黨在國防軍購預算上的監督，被外界解讀為消極備戰，更產生反美議論。在台灣政壇，藍綠皆有基本教義派，無論鄭麗文大陸行如何表現，青鳥們一定大肆批評，真正決定加減分的是中間或淺藍、淺綠選民。他們對於「兩岸交流的紅利與風險」會比政治立場極化的人來得敏感。因此若鄭麗文在訪陸行程中表現出過度向中傾斜的政治訊號，極易讓選民認為就是「紅統」的感覺，如何完整論述此時大陸行的必要性與正當性，以消弭民眾的質疑，顯得格外重要。

交流與對話本身不應被污名化，「如何對話」才是關鍵。會談中若僅是一味複誦對岸的政治框架，甚至流於與北京同步批評民進黨、賴清德總統，而未對中華民國主權現狀、國際生存空間及共機擾台等議題適度表態，交流極易被誤讀為「輸誠」。鄭麗文應明確傳達兩岸「求同存異」，支持對話是為免除台灣人民對戰爭的恐懼，更是為了守護民主生活方式。若「鄭習會」僅停留於象徵意義，而未能成為國民黨重塑兩岸戰略的契機，一旦失去論述詮釋權，又或選民對於國民黨的說明與主張不埋單，本可加分的訪問才反而會成為年底選舉累贅。

北京選在川習會前夕邀請鄭麗文訪問，其戰略意圖在於向國際宣示其對台主動權，若「鄭習會」最終只被綠營簡化為統戰工具，未能凸顯兩岸制度性的差異與台灣人民的自主意願，那麼這場出訪所帶來的和平紅利恐是曇花一現。回顧2005年連戰以在野黨主席身分破冰登陸，與陸方共同公布兩岸和平發展五項共同願景，鼓舞藍軍戰鬥意志，並贏得了台灣大多數民眾的贊同和支持，促使國民黨在2006、2008、2012三次選戰中勝選，如今黨內雖有憂心，但也期待鄭麗文此行「和平之旅」能在堅守制度與價值的同時，避免過度選邊、降低不必要的刺激，了解唯有重新拿回執政權，兩岸才能真正的春暖花開的道理。

