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他曝「LINE貼心1功能」超少人用　對方感動：你是第一個！網推爆

滑手機,趴著滑手機,睡前滑手機。（圖／記者趙于婷攝）

▲原PO使用無聲傳送，被對方大讚超貼心。（示意圖／記者趙于婷攝）

網搜小組／劉維榛報導

無聲傳送不只晚上能用！一名網友表示，平時很常用「無聲傳送」功能，尤其半夜傳訊時，不會發出通知聲。他某晚傳合約書給對方，竟收到一句「你是第一個晚上傳訊息會用無聲傳送的人」，讓原PO好奇這功能是否真的很少人用。貼文曝光後，許多網友直呼超實用，「我白天也會用，不想對方秒回我」。

一名網友在Threads表示，自己平時會使用LINE的「無聲傳送」功能，特別是在半夜或不想打擾對方的時候，只要傳送訊息卻不發出通知聲，就能兼顧溝通與禮貌。

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某天原PO晚上就傳了一份合約書，結果對方感到十分驚訝，並回道「你是第一個晚上傳訊息會用無聲訊息的人，謝謝你好感動」。對此，原PO認為這樣的設計相當貼心，因此好奇發問，「真的很少人使用嗎？」

貼文曝光後，立刻釣出一票同好留言，「晚上十點後、上午9點前一定要用無聲，早上11點傳訊息給晚班的同事，也一定要用無聲」、「晚上我必用，但好像都被秒回，自己被嚇死」、「我也會欸，避免隔天忘記，會先留言」、「傳貼圖也要記得轉無聲，有時候按太快會忘記」、「我超愛用，我還寫信給‎WhatsApp建議他們推出這個功能」。

另一派白天也在用：不想被對方秒回

而另一派網友則表示，「我白天也會用欸，因為不想對方秒回我」、「我會用耶！1.是怕忘記、2.我不想要對方即時發現，然後跟我聊下去」、「我也會用，但通常是希望對方不要馬上看到訊息的時候」。

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