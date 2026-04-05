命喪日本！伊朗男遭「3壯漢綁架圍毆」丟包醫院慘死　關鍵2小時曝

▲該名伊朗籍死者被遺棄在豐川市民醫院門口。（圖／豐川市民醫院）



記者王佩翊／編譯

日本愛知縣驚傳一起駭人聽聞的擄人遺棄案，一名41歲的伊朗籍男子3日被發現失去意識倒在豐川市民醫院門口，全身傷痕累累，隨後不治身亡。警方深入調查後發現，男子在死前約2小時，曾於東名高速公路的新城休息站遭到至少3名外籍人士瘋狂毆打，隨後被強行塞入轎車載走，最後被載到醫院丟包。

休息站驚現暴力擄人！3名外籍男子強行帶走死者

根據愛知縣警方表示，死者確認為41歲的伊朗籍男子阿里雷札·夏莫拉迪（Alireza Shahmoradi）。調查顯示，在阿里雷札被丟包醫院的2個小時前，警方曾接獲民眾報案稱，在東名高速公路的新城休息站，目擊一名男子遭到3名疑似外籍的人士圍毆，隨後被強行推入一輛轎車後載離現場。

頭部巨大傷口、全身瘀青 醫院門口淪丟包現場

不久後，阿里雷札就被發現倒臥在豐川市民醫院門口，不過隨後就被確認死亡。法醫勘驗發現，阿里雷札的頭部有明顯的巨大傷口，且全身遍布遭到毆打的瘀傷與挫傷。警方調閱醫院周邊監視器發現，一輛與新城休息站擄人現場特徵高度吻合的轎車曾出沒於醫院附近，懷疑兇嫌在案發後將奄奄一息的阿里雷札載往醫院「丟包」後逃逸。

疑涉及外籍幫派糾紛 警方成立搜查本部全力追緝

由於案件性質惡劣，愛知縣警已正式成立搜查本部。搜查關係者透露，目前正鎖定這輛神祕轎車的行蹤，目前正全力追緝在休息站現蹤的3名疑犯，以釐清具體的犯案動機與過程。