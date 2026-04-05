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不甩川普警告！伊朗嗆「繼續控制荷姆茲海峽」　美以必須負責

▲▼ 荷姆茲海峽。（圖／路透）

▲伊朗封鎖荷姆茲海峽，阻斷全球1/5原油的運輸要道。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

儘管美國總統川普下達「最後通牒」，伊朗副總統伊斯法哈尼（Esmail Saghab Esfahani）仍公開宣示，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的掌控權將永遠掌握在該國手中。伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）則表示，美國與以色列必須為區域動盪負起責任。

不甩川普警告　伊朗副總統放話

伊朗副總統、戰略能源政策與管理署署長伊斯法哈尼表示，荷姆茲海峽的掌控權仍將握在伊朗手上，其敵人將無法控制該海峽。

他訪問聖城庫姆（Qom）時強硬宣稱，伊朗有能力因應任何針對能源基礎設施的威脅，若有人膽敢攻擊該國能源資源，德黑蘭將予以「果斷且相稱」的還擊。

此前，美國總統川普向伊朗發出最後通牒，要求德黑蘭6日之前重新開放荷姆茲海峽，否則將遭受嚴厲打擊。

▼伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）。（圖／達志影像／美聯社）

伊朗外長怪美以　重申作戰決心

伊朗官媒《法斯通訊社》（Fars News）報導，阿拉奇4日深夜與巴基斯坦副總理兼外長達爾（Mohammad Ishaq Dar）通話時直言，美國與以色列必須為區域局勢持續不穩定，乃至衝擊全球「負起責任」。

巴基斯坦近日積極施壓交戰各方，呼籲透過談判化解軍事僵局，並強調「持續磋商」達成目標的重要性。阿拉奇感謝達爾為斡旋停火、恢復地區穩定所付出的外交努力，同時強調伊朗「採取一切手段」捍衛國家主權與領土完整性的「堅定決心」。

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