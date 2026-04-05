無人機＋救災機器人齊上陣　台南清明防火打造立體防線

▲台南消防局清明期間啟動陸空聯防，運用無人機進行高空巡查防範山林火災。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對氣候乾燥、山林火災風險升高，台南市消防局提前部署，自2月起啟動清明掃墓防火預警機制，不僅加強宣導，更導入智慧科技，打造「陸空聯防」立體防線，透過無人機高空巡查與地面消防能量整合，成功降低火災發生風險，展現科技防災新成效。

消防局指出，今年清明前即透過社群媒體、電台廣播及社區跑馬燈進行密集宣導，強化市民防火意識；同時導入無人機搭載高畫質鏡頭與廣播設備，執行空中熱點巡查與即時監控，並透過空中喊話提醒民眾注意用火安全，讓防災宣導更精準有效。

在清明連假期間（4月3日至4月6日），消防局更針對火災熱點、公墓密集區及地形崎嶇、水源不足區域強化整備，各分隊密集編排消防車巡邏與駐點警戒，總出勤次數達468次。同時，針對幅員遼闊且不易進入的墓區，創新部署「救災機器人」現場待命，一旦發生火警，可迅速投入初期滅火作業，達成「及早發現、即時通報、快速撲滅」的救災目標。

市長黃偉哲強調，「預防重於搶救」，市府跨局處動員，除提前完成公墓除草與環境清理，也積極推動「紙錢集中燒」及「公墓紙錢集運」等措施，並倡導「不用火」的環保祭祖觀念，從源頭降低火災發生機率，兼顧環境保護與公共安全。

消防局長楊宗林表示，近期降雨偏少，山林火災風險提高，但透過陸空聯防與科技輔助，已有效壓低火警發生率。清明節雖已結束，仍提醒市民持續保持用火安全觀念，避免因一時疏忽釀成災害。



楊宗林也指出，未來將持續精進無人機、救災機器人等科技應用，不僅提升防救災效率，也能降低第一線消防人員風險，攜手市民共同守護山林環境，邁向「宜居、安全、智慧」的大台南城市願景。