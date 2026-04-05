恐怖畫面曝！國1新營對向噴來「超長一塊」　駕駛驚魂：花錢消災

記者林東良、黃資真／台南報導

有網友日前開車行經國道1號北上新營路段時，遭對向飛來的不明物體砸中前擋風玻璃，造成玻璃碎裂，所幸未釀成嚴重事故。對此，警方表示未接獲當事人報案，將調閱監視器影像調查肇事車主，依法查處舉發。

▲網友開車行經國1新營段，遭對向飛來的不明物品砸中擋風玻璃。（圖／記者林東良翻攝，下同）



畫面中可以看見，轎車行駛在國1內線車道時，對向突來飛來一個長條狀的不明物體，當場將轎車的擋風玻璃砸出蜘蛛網狀的破洞，所幸沒有砸穿車體，否則後果不堪設想。原PO在影片中表示，除了受到一點驚嚇，人平安無事，只能花錢消災。

第四公路警察大隊指出，經查該案發生在3月29日下午1時26分分，轎車行經北向新營路段，遭對向車道飛來之不明物品砸中前擋風玻璃，惟未接獲當事人報案，將調閱監錄影像調查該掉落車輛，依法查處舉發。

警方呼籲用路人，車輛行駛中，相關物品應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成類似事故發生，危害自身及其他用路人之安全，如有違反將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款之規定開罰，處汽車駕駛人新臺幣三千元以上一萬八千元以下罰鍰，若因而肇事致人重傷或死亡，亦將吊扣或吊銷駕照。