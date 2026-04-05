香港財長：不明朗形勢下　投資者視香港為資金避風港

▲香港。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

對於香港第一季的經濟情況，香港財政司司長陳茂波表示，股市雖出現回調，但交易活躍，IPO市場延續去年強勢；同時，實體經濟也有改善，除了出口表現理想外，本地消費信心也逐步正面擴展。

陳茂波在網誌提到，今年第一季全球局勢仍然複雜多變，中東地區衝突持續困擾市場情緒，港股受外部因素拖累，恆生指數今年來下跌約2%，但交易活躍，前兩月日均成交額超過2600億港元，年增17%。

陳茂波續指，股市踏入3月市況更為活躍，反映在不明朗形勢下，投資者視香港為資金避風港，也因為大陸經濟穩定增長，為投資者提供大量投資機會。

陳茂波說，香港上市平台在人工智能發展的融資方面發揮關鍵功能，貢獻國家的科技發展與現代化產業體系建設，截至上月27日，今年首季IPO市場，集資額已超過1030億港元，全球排行第一。

陳茂波強調，當外圍環境愈不明朗，更多企業視香港為融資與「出海」發展的重要窗口。

實體經濟方面，陳茂波說，今年前兩個月商品出口貨值按年上升接近三成，表現理想，零售市場復甦的基礎也相當明顯，今年前兩個月零售總銷貨價值年增11.8%，連續第十個月增長，漲幅較去年第四季明顯加快，顯示本地消費信心逐步正面擴展。