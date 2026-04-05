　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳柏惟加入民進黨選2026？卓冠廷：黨有2年條款　僅1方式不受限

▲▼民進黨新北市議員卓冠廷與前立委陳柏惟。（圖／翻攝自Facebook／卓冠廷）

▲民進黨新北市議員卓冠廷讚陳柏惟是超級戰將。（圖／翻攝自Facebook／卓冠廷）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨台中市北區市議員擬提名2人，但原本已登記參選的吳文豪因家中變故退選，提名出現空間，傳出可能徵召前立委陳柏惟參戰，而陳柏惟4日表示，「我已正式申請加入民主進步黨」。陳指出，「守護台灣」這條路，正規軍的戰力缺一不可，​他決定不再單打獨鬥。民進黨新北市議員卓冠廷今（5日）指出，民進黨有2年條款，若要參與2026年底的縣市長或議員「初選」選舉，候選人必須在2024年12月24日前入黨 ；但「徵召」不在此限。

卓冠廷今（5日）表示，歡迎超級戰將陳柏惟加入民進黨，於公於私，他都認為是好事。陳柏惟與他是多年並肩作戰的盟友，對他個人而言，「我非常期待」；於公，陳柏惟是這個世代不可或缺的「超級戰將」，有地方服務的經驗，也有極強的論述能力，同時，黨內的資源與基礎，也能讓他未來的政治議題與理念推動，擁有更穩固的後盾 。

卓冠廷指出，而依據黨內的「兩年條款」，若要參與2026年底的縣市長或議員「初選」選舉，候選人必須在2024年12月24日前入黨 ；但「徵召」不在此限。

卓冠廷說，無論陳柏惟未來選擇在哪個戰場衝鋒陷陣，2026或2028或更遠的將來，我們都會給予他最堅實、最大的支持！ 一起期待，這位戰將在新的起點上，繼續為台灣拚出好成績！

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄又有老店爆「臭酸春捲」！　業者喊冤
合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK：感覺當初
快訊／春捲釀134人中毒　檢方出手直奔正義市場
荷莫茲海峽重開？美伊收到停火提案　可能6日生效
又是團滅！伊朗逾50名高層遭擊殺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲掃光小菜挨批沒家教　蔡壁如認：他真的比較不周到

學者：和陸、友美不是二選一　該給鄭麗文兼容共榮「和平論」機會

鄭麗文明率團訪中　國民黨：這一次讓我們為了和平站出來

國安官員拋2觀察、3指標　檢視「鄭習會」大陸企圖與真心

鄭麗文明赴中　國安局最新報告示警：這是「促融促統」的兩手策略

生存遊戲玩家也用TAK！ 　設立指揮所建立共同作戰圖像

鄭麗文明訪中！綠委酸：可請益習近平　中國獨裁如何讓青年只剩躺平

不只共機！國安局列中共對台複合式威脅　疑藉科研船偵測重要海域

4-9月電價「不調整」、汽柴油本週不漲　瓦斯、天然氣4月也不變

向坪林茶農拋牛肉　李四川：當選後研究鬆綁水源特定區法規

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

柯文哲掃光小菜挨批沒家教　蔡壁如認：他真的比較不周到

學者：和陸、友美不是二選一　該給鄭麗文兼容共榮「和平論」機會

鄭麗文明率團訪中　國民黨：這一次讓我們為了和平站出來

國安官員拋2觀察、3指標　檢視「鄭習會」大陸企圖與真心

鄭麗文明赴中　國安局最新報告示警：這是「促融促統」的兩手策略

生存遊戲玩家也用TAK！ 　設立指揮所建立共同作戰圖像

鄭麗文明訪中！綠委酸：可請益習近平　中國獨裁如何讓青年只剩躺平

不只共機！國安局列中共對台複合式威脅　疑藉科研船偵測重要海域

4-9月電價「不調整」、汽柴油本週不漲　瓦斯、天然氣4月也不變

向坪林茶農拋牛肉　李四川：當選後研究鬆綁水源特定區法規

快訊／中職百轟M3！王柏融跨季隔18場再炸裂　兩分砲助台鋼擴領先

快訊／台中15歲少年停車場毆打爸媽、弟弟！警帶回將送少年法庭

3連敗更有幹勁！平野惠一：從谷底爬起來　直言隨時做好下台準備

SJ演唱會欄杆坍塌3粉絲墜地！　受傷當事人曝「厲旭醫院守整晚」

這3種食物恐增加癌症風險！營養師提醒：很多人天天在吃

金主愛13歲開坦克　南韓國情院：北韓加速「女性領導人」接班作業

高雄又有老店爆「臭酸春捲」！貼文者怒：賺這錢不行　業者喊冤

北市春捲又大又便宜「吃完就拉肚子」　律師不敢再吃：危險食物

八點檔年下男星追了三生三世「激吻蘇晏霈」　一緊張不小心親歪了

淡水太遠、通勤累「員工容易離職？」　一票人秒打臉：薪水才是重點

昆凌亮相周杰倫演唱會　阿KEN趁劉畊宏唱歌上廁所

政治熱門新聞

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

幕後／現役國軍20人不敵4名生存遊戲玩家　夜戰個裝嚴重落後民間

民眾黨內鬥升級！李貞秀罵高虹安罪人、罪無可赦　對話截圖曝光

鄭習會前夕　WSJ：中國罕見劃設大範圍、無限高飛航限制區達40天

媒體人：藍營彰化無預警跳過謝衣鳯　鄭麗文恐是2026選戰最大破口

為何兩蔣遲不下葬？　陳水扁：姓章改姓蔣的蔣孝嚴反對

蔣萬安最新民調高達69.1%　醫療、環保、運動風氣滿意度全破7成

鄭麗文4/7訪陸行程曝　傳鄭習會10日登場

分析／蘇巧慧空戰奪先機　用皮克敏、水獺媽媽打入年輕族群

律師大讚魏平政鐵面無私　藍營徵召選彰化「能給地方帶來新氣象」

前綠委挺沈伯洋選北市　「明明站歷史勝利一邊！卻瀰漫失敗主義」

鄭麗文明訪中　學者：「和平牌」發酵就有機會反轉2028戰場

觀察／蔡英文「爬山政治學」開課　為賴分憂不搶C位的輔選太陽

力挺「政壇小獅王」沈伯洋選北市　謝志偉開嗆：黑他註定沒好運

更多熱門

相關新聞

陳柏惟、沈伯洋爭參選台北市長？楊智伃開酸

陳柏惟、沈伯洋爭參選台北市長？楊智伃開酸

前立委陳柏惟4日宣布「正式申請加入民主進步黨」，對此，角逐台北市松山、信義區區市議員提名的國民黨前發言人楊智伃今（5）日在粉專表示，作為最早喊出「唯一支持沈伯洋」的人，聽到這個消息心情相當複雜，狠酸是「甜蜜的負擔」，更形容是「最懂被罷免的男人」對上「最懂罷免的男人」的對決。

王義川挺沈伯洋選北市　意有所指：要藍白票就找和民眾黨最好那位

王義川挺沈伯洋選北市　意有所指：要藍白票就找和民眾黨最好那位

CNN指台海壓力升溫掀移民潮　綠委：當國家主人免去他國當客人

CNN指台海壓力升溫掀移民潮　綠委：當國家主人免去他國當客人

綠營一時之選！　凌濤：提名沈伯洋出戰台北

綠營一時之選！　凌濤：提名沈伯洋出戰台北

綠：國民黨主席赴中劣跡斑斑　籲鄭麗文別配合當統戰棋子

綠：國民黨主席赴中劣跡斑斑　籲鄭麗文別配合當統戰棋子

關鍵字：

卓冠廷陳柏惟民進黨議員

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面