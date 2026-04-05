陳柏惟加入民進黨選2026？卓冠廷：黨有2年條款　僅1方式不受限

▲民進黨新北市議員卓冠廷讚陳柏惟是超級戰將。（圖／翻攝自Facebook／卓冠廷）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨台中市北區市議員擬提名2人，但原本已登記參選的吳文豪因家中變故退選，提名出現空間，傳出可能徵召前立委陳柏惟參戰，而陳柏惟4日表示，「我已正式申請加入民主進步黨」。陳指出，「守護台灣」這條路，正規軍的戰力缺一不可，​他決定不再單打獨鬥。民進黨新北市議員卓冠廷今（5日）指出，民進黨有2年條款，若要參與2026年底的縣市長或議員「初選」選舉，候選人必須在2024年12月24日前入黨 ；但「徵召」不在此限。

卓冠廷今（5日）表示，歡迎超級戰將陳柏惟加入民進黨，於公於私，他都認為是好事。陳柏惟與他是多年並肩作戰的盟友，對他個人而言，「我非常期待」；於公，陳柏惟是這個世代不可或缺的「超級戰將」，有地方服務的經驗，也有極強的論述能力，同時，黨內的資源與基礎，也能讓他未來的政治議題與理念推動，擁有更穩固的後盾 。

卓冠廷指出，而依據黨內的「兩年條款」，若要參與2026年底的縣市長或議員「初選」選舉，候選人必須在2024年12月24日前入黨 ；但「徵召」不在此限。

卓冠廷說，無論陳柏惟未來選擇在哪個戰場衝鋒陷陣，2026或2028或更遠的將來，我們都會給予他最堅實、最大的支持！ 一起期待，這位戰將在新的起點上，繼續為台灣拚出好成績！