　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

清明防火不馬虎！南消下營消防機器人首亮相　墓區宣導吸睛

▲台南下營消防分隊清明前進駐納骨塔宣導防火，消防機器人首度亮相成焦點。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南下營消防分隊清明前進駐納骨塔宣導防火，消防機器人首度亮相成焦點。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

清明節將至，掃墓祭祖人潮湧現，為防範墓地火災發生，台南市政府消防局第二救災救護大隊下營消防分隊，特別在下營區納骨塔周邊舉辦清明防火駐點宣導活動。今年最大亮點，就是新配發的「消防機器人」首度亮相，不僅吸引民眾目光，也讓防災宣導多了科技感與話題性。

▲台南下營消防分隊清明前進駐納骨塔宣導防火，消防機器人首度亮相成焦點。（記者林東良翻攝，下同）

此次宣導行動由下營消防分隊結合義消及婦女防火宣導隊共同參與，現場人員主動走入祭祀人群，以親切方式向民眾說明掃墓防火觀念，並強調清明期間最重要的「四不二記得」原則，包括不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不讓紙錢飛揚、不燃放爆竹，以及記得熄滅餘燼、記得將垃圾帶走，提醒民眾從小細節做好防火。

▲台南下營消防分隊清明前進駐納骨塔宣導防火，消防機器人首度亮相成焦點。（記者林東良翻攝，下同）

活動現場也同步展示消防機器人的實際功能，讓民眾近距離了解科技救災的應用。消防人員指出，該機器人可替代人員進入高風險火場，進行遠端偵查及高強度射水滅火，有效降低救災人員暴露於危險環境的風險，未來在大型火警或特殊災害中將發揮關鍵角色。

▲台南下營消防分隊清明前進駐納骨塔宣導防火，消防機器人首度亮相成焦點。（記者林東良翻攝，下同）

此外，因應納骨塔周邊環境特性，下營分隊也貼心準備「小水袋」免費發送給掃墓民眾，提醒落實「人離火熄」觀念，避免餘燼引發火災。同時，現場設置宣導攤位，提供防災文宣及生活用品等宣導品，並透過與消防機器人合影、互動問答等方式，讓原本較為生硬的法規轉化為生活化知識，吸引大批鄉親參與。

▲台南下營消防分隊清明前進駐納骨塔宣導防火，消防機器人首度亮相成焦點。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲呼籲，民眾可多採取「以功代金」或「紙錢集中焚燒」等環保祭祀方式，不僅能降低火災風險，也有助減少PM2.5空氣污染，共同守護環境品質。

▲台南下營消防分隊清明前進駐納骨塔宣導防火，消防機器人首度亮相成焦點。（記者林東良翻攝，下同）
消防局長楊宗林表示，消防單位除持續加強科技監控及防火宣導外，也已在各公墓設置取水點及提供水袋，呼籲民眾善加利用，確保祭祖安全。第二救災救護大隊長王騰毅也指出，清明期間墓地及雜草火災案件明顯增加，目前除駐點宣導外，也透過無人機高空巡查，期望在火災初期即時發現、迅速處置，降低災害風險。

▲台南下營消防分隊清明前進駐納骨塔宣導防火，消防機器人首度亮相成焦點。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
298 1 2017 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄又有老店爆「臭酸春捲」！　業者喊冤
合作過的「3位外國YTR都翻車」！粉絲心疼HOOK：感覺當初
快訊／春捲釀134人中毒　檢方出手直奔正義市場
荷莫茲海峽重開？美伊收到停火提案　可能6日生效
又是團滅！伊朗逾50名高層遭擊殺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

極端氣候稻熱病常態化！玉里鎮防治用藥補助啓跑　每公頃600元

花蓮慈院3醫護獲優秀社會青年　護理部周英芳獲選全國優秀青年

基隆大佛禪院觀音聖誕法會　副市長邱佩琳祈福社會祥和

基隆8旬婦忘帶鑰匙深夜徘徊　警暖心陪伴守護助平安返家

花蓮T-CERT 成果亮眼！已成立4個分隊　考核驗証獲「特優」佳績

歡樂兒童節！富里鄉展開「森林冒險派對」　麥當勞大餐直送校園

配合順天宮清醮！新北龜吼漁夫市集明起休市3天　4/10恢復營業

台南南區衝撞案嫌犯落網　李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

「台灣民謠之父」鄧雨賢家族祖塔　鄧屋雲閣塔慶建塔70週年

快訊／清晨豪大雨　中橫台8線11K電桿倒樹坍

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

黑貓長大還想塞小紙箱　整隻倒頭栽出不來XD

「費嫂」Hanna甜喊「老公我愛你」　緊盯Stuart近況樂見手感火燙

「費嫂」小龍女初體驗　賽前後台練應援超認真！

AKMU秀賢陷低潮「感覺沒未來」 　燦赫邀同居：希望她再次綻放

新北驚傳房屋坍塌！屋頂瓦片陷落...1住戶遭壓受困待援

極端氣候稻熱病常態化！玉里鎮防治用藥補助啓跑　每公頃600元

花蓮慈院3醫護獲優秀社會青年　護理部周英芳獲選全國優秀青年

基隆大佛禪院觀音聖誕法會　副市長邱佩琳祈福社會祥和

基隆8旬婦忘帶鑰匙深夜徘徊　警暖心陪伴守護助平安返家

花蓮T-CERT 成果亮眼！已成立4個分隊　考核驗証獲「特優」佳績

歡樂兒童節！富里鄉展開「森林冒險派對」　麥當勞大餐直送校園

配合順天宮清醮！新北龜吼漁夫市集明起休市3天　4/10恢復營業

台南南區衝撞案嫌犯落網　李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

「台灣民謠之父」鄧雨賢家族祖塔　鄧屋雲閣塔慶建塔70週年

快訊／清晨豪大雨　中橫台8線11K電桿倒樹坍

快訊／中職百轟M3！王柏融跨季隔18場再炸裂　兩分砲助台鋼擴領先

快訊／台中15歲少年停車場毆打爸媽、弟弟！警帶回將送少年法庭

3連敗更有幹勁！平野惠一：從谷底爬起來　直言隨時做好下台準備

SJ演唱會欄杆坍塌3粉絲墜地！　受傷當事人曝「厲旭醫院守整晚」

這3種食物恐增加癌症風險！營養師提醒：很多人天天在吃

金主愛13歲開坦克　南韓國情院：北韓加速「女性領導人」接班作業

高雄又有老店爆「臭酸春捲」！貼文者怒：賺這錢不行　業者喊冤

北市春捲又大又便宜「吃完就拉肚子」　律師不敢再吃：危險食物

八點檔年下男星追了三生三世「激吻蘇晏霈」　一緊張不小心親歪了

淡水太遠、通勤累「員工容易離職？」　一票人秒打臉：薪水才是重點

【下車理論還被咬】開車遇到惡霸鵝攔車　不給過還咬人XD

地方熱門新聞

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

快訊／清晨豪大雨　中橫台8線11K電桿倒樹坍

新制上路　累犯違規駕駛須自費參加矯正班

航空城大道排水工程施工　部分路段改道通行

視察新店五城公墓祭祀服務　侯友宜：持續擴增殯葬量能

毛寶貝走完生命旅程　新北籲飼主完成除戶登記

鄧雨賢家族祖塔　鄧屋雲閣塔慶建塔70週年

新北龜吼漁夫市集明起休市3天　4/10恢復營業

台南南區衝撞案嫌犯落網李伯利肯定警力、提智慧治安藍圖

日本筑波大學赴新北交流　金山漫遊推農村創生國際化

基隆警守護清明連假　議員贈點心表達感謝

《戲說台灣》將三百年山林媽祖信仰搬上螢光幕

基隆8旬婦忘帶鑰匙深夜徘徊　警暖心陪伴助平安返家

獨居男夜半摔落床底求救　屏警循聲救援

更多熱門

相關新聞

把握清明黃金養生期「清三氣、捂三處」

把握清明黃金養生期「清三氣、捂三處」

清明節氣雨水增多，氣候忽冷忽熱，是養生防病的關鍵轉折期。大陸醫藥專家提醒，此時應抓住黃金時節執行「清三氣」與「捂三處」策略，穩定情志並抵禦風邪。隨著氣溫起伏與濕氣加重，民眾應調整作息至「夜臥早起」，確保深夜23:00至1:00的深度睡眠，並透過「二甜四菜」的食療方針柔肝健脾。

新北青農返鄉翻轉養蜂　揭蜂箱祕密打造食農體驗

新北青農返鄉翻轉養蜂　揭蜂箱祕密打造食農體驗

清明掃墓別燒草！南消進社區宣導強化「四不二記得」防火觀念

清明掃墓別燒草！南消進社區宣導強化「四不二記得」防火觀念

掃墓不只誠心還要安全南消北門創意科技宣導吸睛

掃墓不只誠心還要安全南消北門創意科技宣導吸睛

南消三大進駐納骨塔宣導「不用火祭祖」

南消三大進駐納骨塔宣導「不用火祭祖」

關鍵字：

清明防火南消下營消防機器人墓區宣導

讀者迴響

熱門新聞

掃墓驚見《情深深雨濛濛》男星墓碑！ 早已離世15年

最舒服1姿勢「妹子卻推開男友」！苦主秒懂：會痛死

高雄春捲案134人中毒！攤商遭罰36萬

快訊／大雷雨來了！　轟2縣市

春捲中毒67人　業者拒停業：查錯誰賠

「女戰神」比沈伯洋更適合選台北市長？　網一面倒讚同

墾丁辣妹調酒又出事！遊客怒：有夠盤

即／高雄春捲中毒擴大！通報人數飆至67人

打不到蚊子　他大推1秘訣：擊中率100%

新北聯結車失控暴衝撞行人　軀幹斷裂臟器外露亡

金曲歌后魏如萱街訪被當「民眾」本人自嘲：壓壓驚

開除濕機「人不能在同空間？」　台電解答

《古惑仔》軍師陳耀猝逝「醉酒摔傷腦出血不治」

即／新光三越南西店　運動品牌21歲男員工墜樓亡

郭書瑤夜店大解放！　一轉身「背後全空只剩兩條線」辣爆了

更多

最夯影音

更多
Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷

Hanna Fairchild登天母開球　費仔大螢幕現身閃翻龍迷
「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

「費嫂」來了！為味全龍開球很緊張　最想朝聖鼎泰豐、喝道地珍奶

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

台中女治療師遭前男友刺頸亡　父告別式潰堤：一點都不想說再見

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

女娃教爸媽如何與貓相處　細心指導甚至要求開會XD

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

「費嫂」Hanna難忘WBC臺式應援　大讚臺灣球迷太熱情

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面