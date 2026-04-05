清明防火不馬虎！南消下營消防機器人首亮相　墓區宣導吸睛

▲台南下營消防分隊清明前進駐納骨塔宣導防火，消防機器人首度亮相成焦點。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

清明節將至，掃墓祭祖人潮湧現，為防範墓地火災發生，台南市政府消防局第二救災救護大隊下營消防分隊，特別在下營區納骨塔周邊舉辦清明防火駐點宣導活動。今年最大亮點，就是新配發的「消防機器人」首度亮相，不僅吸引民眾目光，也讓防災宣導多了科技感與話題性。

此次宣導行動由下營消防分隊結合義消及婦女防火宣導隊共同參與，現場人員主動走入祭祀人群，以親切方式向民眾說明掃墓防火觀念，並強調清明期間最重要的「四不二記得」原則，包括不亂燒雜草、不亂丟菸蒂、不讓紙錢飛揚、不燃放爆竹，以及記得熄滅餘燼、記得將垃圾帶走，提醒民眾從小細節做好防火。

活動現場也同步展示消防機器人的實際功能，讓民眾近距離了解科技救災的應用。消防人員指出，該機器人可替代人員進入高風險火場，進行遠端偵查及高強度射水滅火，有效降低救災人員暴露於危險環境的風險，未來在大型火警或特殊災害中將發揮關鍵角色。

此外，因應納骨塔周邊環境特性，下營分隊也貼心準備「小水袋」免費發送給掃墓民眾，提醒落實「人離火熄」觀念，避免餘燼引發火災。同時，現場設置宣導攤位，提供防災文宣及生活用品等宣導品，並透過與消防機器人合影、互動問答等方式，讓原本較為生硬的法規轉化為生活化知識，吸引大批鄉親參與。

市長黃偉哲呼籲，民眾可多採取「以功代金」或「紙錢集中焚燒」等環保祭祀方式，不僅能降低火災風險，也有助減少PM2.5空氣污染，共同守護環境品質。



消防局長楊宗林表示，消防單位除持續加強科技監控及防火宣導外，也已在各公墓設置取水點及提供水袋，呼籲民眾善加利用，確保祭祖安全。第二救災救護大隊長王騰毅也指出，清明期間墓地及雜草火災案件明顯增加，目前除駐點宣導外，也透過無人機高空巡查，期望在火災初期即時發現、迅速處置，降低災害風險。